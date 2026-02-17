Eventos para este miércoles, día 18, en la zona norte

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Quedan 316 días para finalizar el año

FRASE DEL DÍA.-«Siempre me alegro enormemente si un ataque es especialmente hiriente porque pienso que, bueno, si atacan a uno personalmente, significa que no les queda ni un solo argumento político» . (Margaret Thatcher)

Día Internacional del Síndrome de Asperger

Miércoles de Ceniza

–La Iglesia Católica celebra la festividad de Santa Bernarda.

HORÓSCOPO

–Todos los que han nacido el día 18 de febrero tienen el signo del zodiaco Acuario.

TIEMPO PREVISTO PARA ESTE MIÉRCOLES

Luna, luna nueva.

El 18 de febrero en Ferrol se espera una jornada inestable, con cielos muy nubosos o cubiertos y alta probabilidad de lluvia débil, especialmente por la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 10°C de mínima y los 13°C-15°C de máxima. El viento soplará del suroeste moderado, con rachas fuertes que pueden alcanzar los 30-45 km/h .

Cielo y Precipitación: Muy nuboso o encapotado con lluvias débiles/ligeros aguaceros durante el día. Riesgo de precipitación del 60%-90%.

Temperaturas: Máximas de 12°C-15°C y mínimas de 10°C-11°C. La sensación térmica será más baja por el viento.

Viento: Moderado a fuerte del suroeste (SSO), con velocidades de 17-27 nudos (aprox. 30-50 km/h) y rachas máximas superiores a los 40 km/h por la tarde.

Estado de la mar: Fuerte oleaje, con olas que pueden superar los 3 metros (mar de fondo y viento combinado).

Humedad: Elevada, rondando el 80%-99%.

Presión: 1006-1017 hPa.

La jornada se presenta bastante desapacible, por lo que es recomendable precaución ante las rachas de viento y el estado del mar.

Orto, a las 8,30 h. Ocaso a las 19.03 horas

Alerta meteorológica

El concello de Ferrol informa de alerta naranja por viento en la costa.

Alerta amarilla, en tierra, desde la 9.00 h. a las 19.00 horas.

Se ruega a la ciudadanía que se mantenga alejada de las playas, paseos marítimos, puertos y otros lugares de riesgo por viento.

Los parques estarán cerrados y se suspenden todas las actividades deportivas y culturales al are librel

TELÉFONO RECOGIDA DE MUEBLES Y ENSERES DOMÉSTICOS

Urbaser, de lunes a viernes, llamadas , de 8,30 a 14,30, al 981 326 900

ACTOS DE ENTROIDO, ESTE MARTES, EN LA ZONA NORTE

En As Pontes

–La Asociación de Comerciantes, Hosteleros y Empresarios (Cohempo) organiza una nueva edición de las Xornadas Gastronómicas de Entroido, hasta el martes, día 17.

Los restaurantes prepararán cocido por encargo y platos de Entroido y los bares servirán tapas de entroido.

Los cocido serán servidos en O Medulio, A Caseta do Parque, Mesón 7 Camiños, A Fervenza de Somede, La Tremenda, Casa Díaz y O Xantar. Los Platos de Entroido se podrán degustar en Delapiccola, Lar desde 1963 y La Tremenda.

Las tapas de Entroido serán servidas en O Medulio, A Caseta do Parque, O Colador, Cervecería Jardín, A Fervenza de Somede, La Tremenda, A Taberna de Pancho, Venus y Trastoy3.

En Ares

–Hot se celebra el tradicional Entroido. Comenzará a las 17.00 horas en la Praza da Constitución. Los asistentes podrán disfrutar con una fiesta con animación, hinchables, pista americana, obradoiros, toro mecánico, música de ambiente y photocall. Además todos los presentes podrán degustar orellas de Entroido con chocolatey participar en el sorteo de regalos.

La fiesta llegará a su fin con la queima do Entroido en la playa.

En caso de mal tiempo el evento se trasladará a la pista del CPI As Mirandas.

En Fene

– En este día se celebra el Desfile de Comparsas. El desfile recorrerá las principales calles del municipio, desde las 18.00 hora, y su punto de salida será el CCRD Perlío, culminando en la avenida do Concello. A continuación se llevará a cabo la actuación de comparsas, la lectura del testamento,la quema de O Entroido y el espectáculo pirotécnico.

En Narón

–El municipio de Narón celebra hasta el día 22 de febrero una nueva edición del Concurso de Tapa de Entroido.

El público participante podrá degustar las tapas dulces y saladas elaboradas por los establecimientos hosteleros de la villa con productos típicos del Entroido.

El precio de cada tapa será de3 euros. Los clientes podrán votar por su tapa favorita a través de la App del concurso.

En Pontedeume

— Hoy miércoles a las 11.00 horas arrancará el velorio do Entroido y a las 19.00 horas se llevará a cabo la representación teatral a cargo de Licor Café. A las 19.30 horas será el momento del Enterro do Entroido.

EN EL CONCELLO DE FERROL

–A las 10.00 horas comisión Informativa de Urbanismo, Accesibilidade, Vivenda, Rehabilitación, Medio Ambiente, Servizos, Zona Rural, Obras, Seguridade e Mobilidade.

–A las 12.00 horas la concejal de Recursos Humanos, Susana Sanjurjo, preside la Mesa Xeral de Negociación. Sala de comisiones.

LA XUNTA EN LA ZONA NORTE

En Ferrol

–A las 11.00 horas la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, visitará la empresa VLD Arquitectos con motivo de las ayudas al emprendimiento (Rúa Benito Vicetto, 6).

–A las 10.30 horas el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, acompañado del gerente del Servizo Galego de Saúde, José Ramón Parada, y del director xeral de Asistencia Sanitaria, Alfredo Silva, mantendrá una reunión de trabajo de forma telemática con los gerentes de las siete áreas sanitarias para abordar el impacto de la huelga de facultativos contra el Estatuto Marco impulsado por el Gobierno central. (tercer piso del edificio administrativo de la Consellería de Sanidade-Santiago)

IGLESIA DIOCESANA

–A las 19.00 horas en la concatedral de San Julián, Eucaristía de Miércoles de Ceniza, estará presidida por el obispo diocesano.

–A las 20.00 horas como todos los miércoles durante el curso académico, Oración Joven en Ferrol, en la iglesia del Campus de Esteiro. Entrada libre. Organiza la delegación diocesana de Pastoral Juvenil

EXPOSICIONES

–En la sala Carlos III de Exponav exposición “Galicia, una escuela”, un homenaje a todo el personal docente y al estudiantado que, desde su nacimiento, formó parte de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSAC) de la Universidade da Coruña (UDC). Se podrá visitar, de manera totalmente gratuita, hasta el próximo 22 de febrero, de martes a viernes, de 10:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas, los sábados, de 10:00 a 19:00 horas, y los domingos, de 10:30 a 14:30 horas.

–En el Museo Naval (Herrerías) de Ferrol muestra colectiva de diferentes autores compuesta por un total de 28 cuadros de gran calidad artística, todos ellos pinturas de técnica óleo sobre lienzo y de temática marítima.

La Exposición titulada «Marinas», corresponde a la valiosa Colección Pictórica particular del empresario gallego natural de Marín y residente en Laxe (Costa da Morte) José Manuel Pato González, delegado en Galicia de la Real Liga Naval Española. Incluye pinturas de autores muy prestigiosos como entre otros José Manuel Fonfría, Rosa Pereda, Espino, Roberto Bertaggia, Cortés o el noruego Amaldus Nielsen.

La muestra está abierta hasta el próximo 12 de abril, en los horarios habituales, de martes a viernes, de 9.30 a 13.30h; sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 13.30h.

–En el Centro Cultural «Torrente Ballester» exposición colectiva de fotografía «Silencio» del Grupo Bazán La muestra reúne 27 fotografías de 11 autores: Alejandro Martínez, Ángel Casas, Carlos Cruz, Chus Villamar, Eva Vázquez, Fer Cendán, Fran Suárez, Miguel Llano, Mónica Lorenzo, Pablo Mauriz y Ricardo Salgado. Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas.

–En el Centro Cultural «Torrente Ballester» exposición «Orixes IV», sobre los trabajos realizados en el castro de Esmelle. Cátedra de Arqueoloxía de la UDC-Concello de Ferrol). Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas.

–La Sala de Exposiciones del Centro Cultural Universitario del Campus Industrial de Ferrol acoge la muestra “Las primeras profesoras de la UCM”, una propuesta divulgativa que quiere recordar a las primeras mujeres en incorporarse a la carrera docente e investigadora en la que es la universidad pública más antigua de Madrid. La exposición se compone de 47 paneles y podrá visitarse, de manera totalmente gratuita, hasta el 20 de febrero (de lunes a viernes, de 10:00 a 20:00 horas).

–En la Oficina de Turismo de la plaza de España. exposición de maquetas de edificios emblemáticos de Ferrol, de Carlos Macias, hasta el día 27 de febrero.

–La Casa de la Cultura de Valdoviño acoge la exposición del XIX Premio Internacional Jesús Núñez de Arte Gráfico 2024. Con entrada libre, podrá visitarse hasta el 20 de febrero de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas. La muestra está conformada por una selección de los trabajos presentados al concurso que promueve la Diputación de A Coruña en reconocimiento a la amplia trayectoria del artista Jesús Núñez. Entre otros, la serigrafía «A la deriva II», del compostelano José Andrés Santiago, ganadora de la XIX edición, así como «Nómadas en el país de las tentaciones», de Manuel Moreno, y «S/T (at lunchtime)» de Claudia Regueiro Puigdevall, a las que el jurado concedió dos accésits.

–La Casa da Cultura de Fene acoge “10 de marzo de 72, a mirada artística de Xaime Quessada” una exposición promovida por los ayuntamientos de Fene, Ferrol y Narón con la colaboración de la AC Fuco Buxán y la Fundación Xaime Quessada. Podrá visitarse hasta el próximo 30 de marzo. Horario: de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 21.00 horas, y los sábados, de 10.00 a 13.00 horas. Los colegios o asociaciones interesados, podrán solicitar una visita guiada enviando un correo electrónico a cultura.deportes@fene.gal.