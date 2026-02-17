Edu Pereira recibió el reconocimiento del Concello de Ferrol por su segundo Premio Goya de fotografía

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

El fotógrafo ferrolano Edu Pereira era galardonado el pasado sábado 7 en Zaragoza con el Premio Goya de fotografía profesional en la categoría de libre creación, que otorga la Asociación de Fotógrafos y Videógrafos Profesionales de Aragón, por ‘Rostro’, siendo el segundo que recibía en su trayectoria tras el recibido en 2023.

Este martes era recibido en el Concello de Ferrol por parte del alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, acompañado por los portavoces de los grupos municipales. El regidor le trasladaba la felicitación por este galardón, destacando que ‘Rostro’ es una pieza en la que “amosa a súa identidade e calidade artística.”