Casa 47 comercializa cuatro parcelas en los municipios coruñeses de Fene y Cabanas

La Entidad Estatal de Vivienda CASA 47, adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, ha licitado la comercialización de cuatro parcelas de la actuación industrial ‘Vilar do Colo 1ª y 2ª fase’ ubicadas en los municipios coruñeses de Fene y Cabanas.

Tal como informa el Ministerio en un comunicado, las parcelas que se ofrecen son de diferentes usos. Así, la ECS-2 es una parcela de equipamiento comercial-social ubicada en la 1ª fase y tiene una superficie de 9.425,17 metros cuadrados a un precio base de licitación de 417.000 euros.

En la 2ª fase se encuentran las parcelas de uso industrial J1O, E4 Y G1, van desde los 2.104,13 metros a los 9.425,17 metros.

En total, el precio base de licitación de las cuatro parcelas supera los 1,11 millones de euros. Las ofertas podrán presentarse hasta el 26 de marzo y la adjudicación será mediante procedimiento abierto por c