Ferrol en Común critica la ausencia de un “plan B” en los actos del Entroido por la previsión meteorológica

Las condiciones meteorológicas están haciendo su efecto en múltiples actividades, como son los actos del Entroido organizados por el Concello de Ferrol. En la tarde de este lunes, a partir de las 18:00 horas tenía lugar el pasacalles de las comparsas desde la Plaza de España, por todo el barrio de A Magdalena hasta llegar a la carpa instalada en la Plaza de Armas para el festival.

Ferrol en Común quería denunciar la falta de un “plan B” debido a la “improvisación constante por parte deste goberno, sen planificación previa”, si estas condiciones meteorológicas no permitían la salida del pasacalles con normalidad.

Otros ayuntamientos de la comarca “xa coñecían esta previsión e tiñan estipulada unha liña de actuación se así sucedía”. La formación afirma que, las comparsas participantes “sinten que é unha falta de respeto non ter valorado outras alternativas e denuncian a falta de previsión dunha festa tan relevante na nosa comarca”, al tener que “cubrirse como podían para non estropear as disfraces e loitar contra o vento sen tregua.”

Quince comparsas participaron en esta edición del Entroido y las instalaciones “foron escasas” para poder acoger de manera cómoda, das las condiciones meteorológicas a todas las personas participantes y el material de cada comparsa.

Para próximas ediciones, Ferrol en Común manifiesta la necesidad de tener la previsión para las diferentes dificultades que puedan surgir “tanto meteorolóxicas como materiais”, además de estudiar las demandas de las comparsas.

La formación también recuerda su petición histórica de declarar el martes de Entroido como un día festivo en la ciudad.