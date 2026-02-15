O Parrulo Ferrol, un punto más cerca del objetivo tras empatar ante Industrias Santa Coloma

Compartir Facebook

Adán Puentes

Regresó la Primera División al Pabellón de A Malata tras un mes de parón por la Eurocopa y lo hizo con un empate 2-2 para O Parrulo Ferrol en un partido trepidante ante Industrias Santa Coloma, en la 18ª jornada, disputado en la mañana del domingo.

Los primeros minutos del partido fueron igualados, con mucho respeto entre los dos equipos y sin ocasiones de cara a puerta. Este tanteo inicial lo quería intentar romper Leandrinho para los visitantes con un tiro desde el lateral del área que se marchaba por alto.

Poco a poco el Industrias Santa Coloma se iba haciendo con el dominio del juego y O Parrulo Ferrol tenía que desarrollar su juego en faceta defensiva. La primera ocasión clara de los parrulos llegaba a los ocho minutos en una falta lateral de Gonzalo Santa Cruz que se le enviaba a Novoa dentro del área, pero se iba por fuera de la red.

Los ferrolanos buscaban el gol que los pusiera por delante, intentándolo Jhoy con un tiro cruzado desde la línea de fondo que no encontraba a nadie, como también la tenía Novoa con un centro desde la línea de fondo, bombeando el balón para que rematase muy forzado de cabeza Gonzalo Santa Cruz, se le iba por alto su remate.

Cuando mejor estaban jugando los parrulos, Povill lograba poner por delante al Industrias Santa Coloma en una jugada de falta desde el lateral del área.

A pesar de este gol encajado, O Parrulo Ferrol buscaba el gol y estuvo a punto de llegar en un centro lateral de Malaguti a Rubén Orzáez que lograba evitar justo a tiempo un jugador visitante, por lo que con este 0-1 el partido se llegaba al descanso.

Tras la reanudación, los ferrolanos querían el gol y Jhoy lo intentaba a los cinco minutos en un tiro desde el borde del área que despejaba Frezzatto, en la primera de muchas intervenciones para salvar al Industrias Santa Coloma, como en un centro de Malaguti en el borde del área que lograba tocar Turbi y desviaba con una gran mano, o en un tiro cruzado raso desde el borde del área de Niko Vukmir.

El gol parecía estar cerca y casi se cantaba en una buena triangulación de Rubén Orzáez, Gabriel Penezio y Gonzalo Santa Cruz, pero el balón se iba fuera en última instancia.

El Industrias Santa Coloma estuvo a punto de hacer daño en un contragolpe de Povill, con una picadita a Mati Starna en su salida, pero Gonzalo Santa Cruz sacaba justo a tiempo el balón de la portería al poner el pie, pero, en la siguiente jugada de equipo, Povill ampliaba las distancias con el 0-2.

Esto era un jarro de agua fría para los ferrolanos, pero lograban reaccionar rápido con un gol de Rubén Orzáez en una picadita en el borde del área, culminando una buena jugada de equipo, anotando el 1-2.

La afición ferrolana daba un pasito más, animando a los suyos sin cesar para conseguir el empate, con una buena ocasión de Novoa en la frontal del área, despejada por Malaguti y que evitaba justo a tiempo de nuevo el meta Frezzatto.

Quedaban tres minutos para el final y Novoa acabaría haciendo una de las suyas, consiguiendo el 2-2 con un tiro cruzado raso desde el borde del área y, a punto estuvieron de culminar la remontada con un tiro de Turbi desde diez metros a media altura que despejaba nuevamente Frezzatto. En los últimos instantes los nervios se apoderaban sobre la pista, con imprecisiones en los dos equipos y no había más peligro de cara a puerta, por lo que este empate acabaría siendo definitivo.

Con este resultado, O Parrulo Ferrol ocupa el 11º puesto de la tabla, con 24 puntos. Para la próxima jornada los ferrolanos visitarán al Córdoba Patrimonio de la Humanidad, en un partido que se disputará el sábado 21, a las 20:00 horas, en el Pabellón de Vista Alegre (Córdoba).

O Parrulo Ferrol: Mati Starna, Novoa, Gonzalo Santa Cruz, Jhoy, Rubén Orzáez – también jugaron – Iván Rumbo, Morgato, Diogo, Turbi, Niko Vukmir, Bruno Días, Penezio, Malaguti.

Industrias Santa Coloma: Frezzatto, Tolrà, Leandrinho, Puchy, Corso – también jugaron – Povill, Víctor Ramos, Aniol y Kokoro.

Árbitros: Andrés Botella y Fran Castillo, junto con Daniel López como tercer árbitro y Eva López como asistente (Comités murciano y gallego). Amonestaron a los locales Novoa, Jhoy, Malaguti y a su entrenador Gerard Casas, como a los visitantes Tolrà y Corso.

Goles: 0-1 Povill min.13, 0-2 Povill min.31, 1-2 Rubén Orzáez min.33, 2-2 Novoa min.37.

Pabellón: A Malata.