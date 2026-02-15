Al BBCA masculino se le fue el partido en el último cuarto ante Maristas

Merecida derrota par el BBCA masculino ante un Marista muy acertado, por 82-71, que supo sacar partido a sus virtudes ante un equipo ferrolano que tuvo sus opciones pero que no fue capaz de imponerlas.

El partido arrancaba muy bien para Maristas con un acierto increíble desde la línea de tres, anotando con muchísima facilidad a lo que respondía como podía el BBCA, pero el ritmo de anotación de los locales se imponía en este arranque finalizando el cuarto 31-21.

La consigna estaba clara, había que parar el ataque de los locales como fuera y en este segundo cuarto se consigue, la defensa de los ferrolanos se hace infranqueable para Maristas y se llega al descanso con el marcador 41-34.

Tras el paso por vestuarios, un ciclón llamado Costa Ártabra aparece en escena y se ven los mejores momentos ofensivos de los ferrolanos dando la vuelta al marcador e imponiéndose claramente a los coruñeses, y logrando ponerse por delante en el electrónico finalizando el cuarto 60-62.

Todo lo logrado en el tercer cuarto se va al traste en el último, la defensa vuelve a hacer aguas y los coruñeses hacen sangre de ello un parcial de 22-9 deja la victoria merecidamente en A Coruña.

Jugaron y anotaron por el Costa Ártabra: Sande (3), Isma (8), Rivas (14), Andre (0) y Pevi (8) – cinco inicial, Unai (7), Pita (2), Pelayo (5), David Gómez (6), Adrián (10), David González (8).