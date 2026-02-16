Agenda del martes, 17 de febrero, en la zona norte

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Quedan 317 días para finalizar el año

FRASE DEL DÍA.-«La vocación del político de carrera es hacer de cada solución un problema» (Woody Allen)

–La Iglesia Católica celebra la festividad de los Siete Santos Fundadores; Julián de Capadocia y Alejo de Falconeri.

HORÓSCOPO

–Todos los que han nacido el día 17 de febrero tienen el signo del zodiaco Acuario.

TIEMPO PREVISTO PARA ESTE MARTES

Luna, luna nueva.

Para hoy martes se prevé un día mayormente estable con temperaturas suaves, oscilando entre los 11°C y 14°C. El cielo estará parcialmente nublado con baja probabilidad de precipitaciones (0% a primera hora), ofreciendo un clima moderado para mediados de febrero.

Temperatura: Máxima de 14º y mínima de 11º.

Precipitaciones: Cielo parcialmente nublado, sin lluvias significativas previstas.

Viento: Se esperan condiciones moderadas características de la zona en febrero.

Sensación térmica: Similar a la temperatura real, con ambiente fresco.

Orto, a las 8,31 h. Ocaso a las 19.02 horas

TELÉFONO RECOGIDA DE MUEBLES Y ENSERES DOMÉSTICOS

Urbaser, de lunes a viernes, llamadas , de 8,30 a 14,30, al 981 326 900

TAL DÍA COMO HOY

––Tal día como hoy, en 1912, aparece el primer número de la publicación periódica luguesa Heraldo de Vivero

ACTOS DE ENTROIDO, ESTE MARTES, EN LA ZONA NORTE

En Ferrol

–A las 18.00 horas dará inicio el Desfile de Comparsas, que dará paso al Festival de Comparsas en la Praza de Armas.

En As Pontes

–La Asociación de Comerciantes, Hosteleros y Empresarios (Cohempo) organiza una nueva edición de las Xornadas Gastronómicas de Entroido, hasta el martes, día 17.

Los restaurantes prepararán cocido por encargo y platos de Entroido y los bares servirán tapas de entroido.

Los cocido serán servidos en O Medulio, A Caseta do Parque, Mesón 7 Camiños, A Fervenza de Somede, La Tremenda, Casa Díaz y O Xantar. Los Platos de Entroido se podrán degustar en Delapiccola, Lar desde 1963 y La Tremenda.

Las tapas de Entroido serán servidas en O Medulio, A Caseta do Parque, O Colador, Cervecería Jardín, A Fervenza de Somede, La Tremenda, A Taberna de Pancho, Venus y Trastoy3.

— Hoy, Cabalgata de Entroido.

Niños y mayores, vecinos y visitantes podrán disfrutar con esta ya tradicional cabalgata, dotada con más de 7.000 euros en premios (categorías: adultos, infantil, grupos, centros educativos y carrozas).

La cabalgata saldrá a partir de las 17.00 horas desde la rúa Monte Caxado y que recorrerá las diferentes calles de la localidad hasta el colegio Santa María, donde se llevará a cabo la entrega de premios.

En Cabanas

–Hoy el Ayuntamiento de Cabanas se vestirá de fiesta para celebrar el Entroido con una programación completa diseñada para todas las edades.

La jornada comenzará a las 17.00 horas con animación infantil para todos los públicos que servirá como punto de partida de la celebración.A las 18.30 horas tendrá lugar el Desfile de Entroido Infantil y Juvenil y merienda que incluye chocolatada con churros, filloas y orellas.A las 19.15 horas se premiarán los mejores disfraces en las categorías infantil y juvenil. A continuación, se llevará a cabo la tradicional suelta de globos.A las 21.30 horas, actuación musical a cargo de DJ Pukas y a las 22.45 horas, se llevará a cabo el Desfile y entrega de premios adultos y grupos.

–Ás 17.00 horas celebración en el C.R.D. San Mamede de Laraxe, organizado con el Concello de Cabanas. Habrá animación infantil, desfiles, entrega de premios y música en directo. l.

En Cariño

–En esta jornada los más pequeños podrán disfrutar, desde las 16.30 hasta las 19.30 horas, de animación infantil en la carpa de la Praza Roxa con hinchables y juegos populares.

En Cedeira

–A partir de las 17.00 horas en el Polideportivo Municipal habrá hinchables y obradoiros para los más pequeños de la casa.

En Fene

–A las 18.00 horas comenzará la Festa Infantil con reparto de lambetadas y a las 21.00 horas la formación Marbella animará la velada.

En Moeche

—El municipio de Moeche celebrará hoy la popular fiesta de Entroido en la Nave do Mercado. A partir de las 17.00 horas tendrá lugar una fiesta con hinchables, juegos y música. Además se celebrará el concurso de disfraces con premios en las categorías infantil y adulta, en las modalidades individual y grupal. También se servirá chocolate con churros.

En Mugardos

–Entroido Familiar. A las 17.00 horas comenzará la reunión en el parque da Constitución de la charanga Manda Charanga, con posterior salida hacia el Casino mugardés. A las 18.00 horas la disco móvil Nova Onda animará la tarde y a las 20.00 horas se sortearán las cesta con productos típicos de Entroido entre los adultos disfrazados. A las 20.15 horas comenzará el reparto de orellas doces de Entroido y a las 21.00 horas se dará por finalizada la fiesta.

En Narón

–El municipio de Narón celebra hasta el día 22 de febrero una nueva edición del Concurso de Tapa de Entroido.

El público participante podrá degustar las tapas dulces y saladas elaboradas por los establecimientos hosteleros de la villa con productos típicos del Entroido.

El precio de cada tapa será de3 euros. Los clientes podrán votar por su tapa favorita a través de la App del concurso.

En Neda

–A partir de las 17.00 horas, en el Pabellón Municipal «Ale de Paz» , se celebra la Fiesta Infantil de Entroido.

Además, a las 19.15 horas saldrá el pasacalles animado por Retumbatuke, hasta Os Subarreiros, donde tendrá lugar la queima do Meco.

En Pontedeume

— A las 18.30 horas se celebrará el Desfile e Concurso de Comparsas. Praza Real.

EN EL CONCELLO DE FERROL

LA XUNTA EN LA ZONA NORTE

En Ferrol

–A las 11,00 horas la delegada territorial da Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, recibirá a los representantes del Club de Mar de Ferrol. En la delegación territorial (Praza Camilo José Cela s/n).

En Narón

–A las 20,15 horas la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, asistirá a la final del Campeonato Gallego de selecciones comarcales de fútbol masculino. En el Estadio Municipal Río Seco (O Feal s/n).

EXPOSICIONES

–En la sala Carlos III de Exponav exposición “Galicia, una escuela”, un homenaje a todo el personal docente y al estudiantado que, desde su nacimiento, formó parte de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSAC) de la Universidade da Coruña (UDC). Se podrá visitar, de manera totalmente gratuita, hasta el próximo 22 de febrero, de martes a viernes, de 10:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas, los sábados, de 10:00 a 19:00 horas, y los domingos, de 10:30 a 14:30 horas.

–En el Museo Naval (Herrerías) de Ferrol muestra colectiva de diferentes autores compuesta por un total de 28 cuadros de gran calidad artística, todos ellos pinturas de técnica óleo sobre lienzo y de temática marítima.

La Exposición titulada «Marinas», corresponde a la valiosa Colección Pictórica particular del empresario gallego natural de Marín y residente en Laxe (Costa da Morte) José Manuel Pato González, delegado en Galicia de la Real Liga Naval Española. Incluye pinturas de autores muy prestigiosos como entre otros José Manuel Fonfría, Rosa Pereda, Espino, Roberto Bertaggia, Cortés o el noruego Amaldus Nielsen.

La muestra está abierta hasta el próximo 12 de abril, en los horarios habituales, de martes a viernes, de 9.30 a 13.30h; sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 13.30h.

–En el Centro Cultural «Torrente Ballester» exposición colectiva de fotografía «Silencio» del Grupo Bazán La muestra reúne 27 fotografías de 11 autores: Alejandro Martínez, Ángel Casas, Carlos Cruz, Chus Villamar, Eva Vázquez, Fer Cendán, Fran Suárez, Miguel Llano, Mónica Lorenzo, Pablo Mauriz y Ricardo Salgado. Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas.

–En el Centro Cultural «Torrente Ballester» exposición «Orixes IV», sobre los trabajos realizados en el castro de Esmelle. C-atedra de Arqueoloxía de la UDC-Concello de Ferrol). Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas.

–La Sala de Exposiciones del Centro Cultural Universitario del Campus Industrial de Ferrol acoge la muestra “Las primeras profesoras de la UCM”, una propuesta divulgativa que quiere recordar a las primeras mujeres en incorporarse a la carrera docente e investigadora en la que es la universidad pública más antigua de Madrid. La exposición se compone de 47 paneles y podrá visitarse, de manera totalmente gratuita, hasta el 20 de febrero (de lunes a viernes, de 10:00 a 20:00 horas).

–En la Oficina de Turismo de la plaza de España. exposición de maquetas de edificios emblemáticos de Ferrol, de Carlos Macias, hasta el día 27 de febrero.

–La Casa de la Cultura de Valdoviño acoge la exposición del XIX Premio Internacional Jesús Núñez de Arte Gráfico 2024. Con entrada libre, podrá visitarse hasta el 20 de febrero de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas. La muestra está conformada por una selección de los trabajos presentados al concurso que promueve la Diputación de A Coruña en reconocimiento a la amplia trayectoria del artista Jesús Núñez. Entre otros, la serigrafía «A la deriva II», del compostelano José Andrés Santiago, ganadora de la XIX edición, así como «Nómadas en el país de las tentaciones», de Manuel Moreno, y «S/T (at lunchtime)» de Claudia Regueiro Puigdevall, a las que el jurado concedió dos accésits.

–La Casa da Cultura de Fene acoge “10 de marzo de 72, a mirada artística de Xaime Quessada” una exposición promovida por los ayuntamientos de Fene, Ferrol y Narón con la colaboración de la AC Fuco Buxán y la Fundación Xaime Quessada. Podrá visitarse hasta el próximo 30 de marzo. Horario: de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 21.00 horas, y los sábados, de 10.00 a 13.00 horas. Los colegios o asociaciones interesados, podrán solicitar una visita guiada enviando un correo electrónico a cultura.deportes@fene.gal.