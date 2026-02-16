Ferrol espera poder tener “en semanas” la solicitud realizada a Demarcación de Carreteras sobre la F-13 y San Xoán

Compartir Facebook

El pasado viernes el alcalde José Manuel Rey Varela y el concejal de Servicios, José Tomé, se reunieron con la AVV San Xoán Bertón con motivo del plan de barrios realizado en esta zona y explicar los avances sobre la reforma del campo de fútbol de San Xoán.

Preguntado por los medios de comunicación este lunes, el regidor quiso ampliar sus palabras sobre la influencia de la cesión de la F-13 para realizar las obras en un recinto deportivo que “desgraciadamente foi convertido nunha zona residencial privada”, por lo que han tenido que modificar el plan de usos de esta parcela, la cual conlleva la autorización de otros organismos, como es la Demarcación de Carreteras del Estado.

Esta solicitud está “avanzada” y esperan que en “semanas” puedan contar con la autorización para poder seguir adelante con este proyecto, como también la de la mejora del firme de la propia F-13 en muy mal estado, recordando que el aparcamiento realizado por la Xunta de Galicia entre esta carretera y el campo de fútbol “fora declarada de interese autonómica”, lo que agilizó todos los trámites administrativos.