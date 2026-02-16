Este miércoles empezarán los trabajos de emergencia en el edificio en ruinas en la calle Río Novo

Este sábado tuvo lugar un nuevo derrumbe interior en un edificio abandonado en Ferrol Vello, en la calle Río Novo, 5.

Los bomberos, la concejala de Urbanismo, Blanca García, acompañada de técnicos municipales se acercaron hasta el lugar para comprobar el estado del inmueble y este lunes, la junta de gobierno local tomaba la decisión de declarar las obras de emergencia en este edificio a partir de este miércoles, tal y como confirmaba el alcalde José Manuel Rey Varela.

Este es un edificio “cun risco inminente” y habían conseguido en el pasado mes de diciembre la autorización en el BOE para realizar la ejecución subsidiaria de los trabajos “debido á neglixencia do seu propietario”, por un importe de 55.048 euros.

El regidor se lamentaba este proceso de ejecución subsidiaria fuese tan lento “pero por lei non se pode intervir en propiedade privada”, por lo que esta autorización en el BOE “é o último paso”, en el cual ya se venía trabajando desde gobiernos municipales anteriores.

Estado general de Ferrol Vello

José Manuel Rey Varela era preguntado por las futuras intervenciones en los edificios en mal estado cuando aún no está aprobado el nuevo Plan Xeral para Ferrol Vello. Desde la concejalía de Urbanismo se está trabajando en “determinar qué edificios están en peores situacións e facer os procedementos de emerxencia” con un coste para las arcas municipales “que logo é difícil de recuperar.”

Al mismo tiempo, el alcalde también confirmaba contactos internos con el Ministerio de Cultura para intentar avanzar en el proyecto de rehabilitación de la casa de Ricardo Carvalho Calero, en el cual también hubo un derrumbe recientemente y en el que continúan las obras de emergencia.