Ferrol irá de la mano de la Xunta y Ecovidrio para impulsar el reciclaje de vidrio

El Concello de Ferrol espera aumentar el reciclaje del reciclaje de vídeo y que eso sea un impulso para las arcas municipales, suscribiendo este lunes la junta de gobierno la adhesión al convenio de colaboración con la consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Xunta de Galicia y Ecovidrio.

Así lo daba a conocer el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, dando a conocer que en 2025 se recogieron en la ciudad 725,7 toneladas de vidrio, suponiendo un ingreso de 20.609,48 euros, al pagarse cada tonelada a 23,09 euros.

En este nuevo acuerdo, con una duración de dos años, el precio por tonelada se incrementará a 32,78 euros, por lo que esperan poder contar con más ingresos y aumentar también las toneladas de vidrio “para depender menos de Sogama”, afirmaba José Manuel Rey Varela.

