El Concello de Ferrol contará con un nuevo canal de gestión interna y con alumnado en prácticas en la Biblioteca

La junta de gobierno local ha dado el visto bueno este lunes a la adjudicación del nuevo software para la gestión interna de información del Concello de Ferrol, tal y como confirmaba en rueda de prensa el alcalde José Manuel Rey Varela.

Esto va en la línea de la mejora de la administración municipal, tras implementarse la semana pasada el sistema de cita online en registro y en estadística “pero mantendo a atención presencial”, recordaba el regidor.

Este nuevo software que permitirá, entre otros aspectos, una gestión interna de las denuncias es obligatorio para poder optar a fondos europeos.

Alumnado del CIFP Leixa hará prácticas en el Concello

El alcalde también informaba la incorporación de dos alumnas en prácticas del grado superior de Animación Sociocultural y Turística del CIFP Leixa que estarán destinados en la Biblioteca Municipal en la plaza de España, atendiendo a sus usuarios.

Empezarán estas prácticas a finales de este mes y se extenderán hasta el 25 de mayo.