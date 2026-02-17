Convocadas las bases del XVIII concurso de piano ‘Sociedad Artística Ferrolana 2026’

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

La Sociedad Artística Ferrolana ha dado a conocer las bases de su XVIII Concurso de Piano SAF que se llevará a cabo en la Sede de la Afundación de Ferrol el próximo 25 de abril de 2026. Certamen dirigido a estudiantes de grado elemental y grado medio de piano de Ferrol y Galicia que dirige y coordina el catedrático y compositor Miguel Brotóns.

Un concurso pianístico cuya filosofía y finalidad es la de potenciar e incentivar la interpretación pública de nuestros jóvenes pianistas, así como inculcar en todos ellos, una competitividad sana y un deseo de superación a través de la propia experiencia musical participativa.

Las citadas bases que establecen tres categorías de participación según su edad. Siendo la tercera categoría, la dirigida a niños y niñas de Ferrol y Galicia que no hayan cumplido los doce años de edad el día de comienzo del concurso. Categoría en la que interpretarán dos obras libres de diferentes estilos, en una actuación de un máximo de diez minutos. El premio consistirá en una placa y un diploma conmemorativo para el primer clasificado, así como un diploma para el segundo y tercer clasificado.

La segunda categoría incluirá a todos los jóvenes de Galicia que no hayan cumplido los quince años. En este caso, la interpretación será de dos obras libres de diferentes estilos durante un máximo de quince minutos, siendo los premios los mismos que en la categoría anterior.

Los pianistas que participen en la primera categoría del concurso serán todos aquellos jóvenes, al igual que en las categorías anteriores, que residan en la Comunidad Autónoma de Galicia y que no hayan cumplido los 19 años de edad el día del inicio del concurso. Estos últimos tocarán dos obras libres de diferentes estilos durante un máximo de veinte minutos, siendo los premios los mismos que en las categorías anteriores.

La inscripción para esta XVIII convocatoria, está abierta desde el día 9 del actual hasta el 7 de abril de 2026. Si fuera necesario, por motivos de organización, la Sociedad Artística Ferrolana se reserva el número de participantes por categoría que estará sujeto al orden de inscripción en el concurso.