El ASF adjudica nuevo equipamiento para esterilización y anatomía patológica

El área Sanitario de Ferrol-ASF incorpora nueva tecnología a la Unidad de Esterilización y al Servicio de Anatomía del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol. El portal de Contratos Públicos de Galicia publicaba este viernes la adjudicación para el arrendamiento sin opción de compra y mantenimiento de diverso equipamiento, dos lavadoras termo desinfectadoras y un autoclave esterilizador a vapor, para la Unidad de Esterilización; y además, un procesador de tejidos para Anatomía Patológica del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol.

Destacar que tanto las lavadoras como lo esterilizador tienen mayor capacidad y los ciclos son más rápidos de las máquinas que sustituyen. Además de la renovación, se suma una nueva lavadora. El presupuesto de la adjudicación de esta nueva parataxis asciende la 380.186,87 euros con el IVA incluido.

El contrato incluye el transporte, entrega, instalación, puesta en marcha, formación del personal, así como el mantenimiento del equipo durante la vigencia del contrato en las condiciones que se detallarán en el pliego de prescripciones técnicas.

Condiciones de esterilización de la actividad sanitaria

En el campo de la esterilización, el denominado autoclave es un aparato que esteriliza por vapor el material médico- quirúrgico del área Sanitario de Ferrol. Puede hacerlo a dos temperaturas según los materiales, a 121 o a 134 grados. Con este contrato, se cambiará un esterilizador de vapor por uno de mayor capacidad. También esta Unidad cuenta con un esterilizador de plasma de peróxido de hidrógeno para el material denominado termolábil, que no soporta alta temperatura.

En lo tocante a las lavadores, se sustituye una por otra nueva, y, a mayores, se incorpora una nueva, lo que supondrá “incrementar tanto la capacidad, como aumentar igualmente la cantidad de lavados, ya que cada vez se producen más intervenciones”, explican desde la Unidad. Además, las nuevas lavadoras son más versátiles y con mayores opciones de lavado, añaden. Para dar cuenta del enorme volumen que se maneja en esta Unidad, destacar que, durante un año se trabajan más de 139.000 paquetes esterilizados de material quirúrgico, y se hacen más de 6.500 ciclos de esterilización.

El último de los aparatos objeto de esta licitación es el procesador de tejidos, que sustituye a uno ya existente en el Servicio de Anatomía Patológica, un servicio central también la disposición de toda el área, tanto del Complejo Hospitalario Universitario como de los centros de salud. Se ocupa del estudio de biopsias y citologías, y de todas las piezas quirúrgicas que se extirpan, además de la realización de autopsias; y donde se realizan más de 43.000 acciones anuales entre biopsias, citologías y necropsias.