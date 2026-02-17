Quirón prevención abre un nuevo centro en Narón

Compartir Facebook

Quirónprevención inaugura un nuevo centro en A Coruña dedicado a la vigilancia de la salud de los profesionales de las empresas de la zona. El recién estrenado espacio se ubica en la calle Grove, 1 (Narón) y con este traslado se convertirá en el emplazamiento de referencia para reconocimientos médicos en la zona, ofreciendo un servicio más confortable y eficiente.

Al acto de inauguración asistió la alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro Díaz, quien recorrió las instalaciones junto con representantes de diversas empresas usuarias de los servicios de Quirónprevención y la directora del centro, Sandra Fernández, además de Belén Reija, directora provincial, y Juan Carlos González, director territorial de Quirónprevención.

La alcaldesa celebró la apertura de este nuevo centro, que “refuerza la oferta de servicios avanzados en Narón, evita la necesidad de desplazarse a otros municipios y proporciona recursos técnicos y profesionales a las empresas de la región”.

Con una superficie de 340 m², el centro dispone de seis consultas médicas equipadas con tecnología de última generación, orientada a mejorar la eficiencia energética, el confort y la calidad asistencial. Este entorno supone una mejora significativa, con salas y recursos pensados para facilitar cada fase del reconocimiento médico.

“La inauguración de este centro es un hito para nosotros. Esperamos que estas nuevas instalaciones se conviertan en un espacio donde sigamos construyendo relaciones sólidas, aportando valor y trabajando juntos por entornos más seguros y saludables”, señaló la directora del nuevo centro.

Con estas nuevas instalaciones, Quirónprevención refuerza su compromiso con el territorio gallego para ofrecer el mejor servicio y experiencia a los trabajadores. Más de 8.000 empresas y 217.000 profesionales ya confían en los servicios de Quirónprevención en Galicia, territorio en el que realiza una media de 150.00 reconocimientos médicos al año.