A Deputación da Coruña alíase co CITIC da UDC para levar a IA xenerativa a 20 institutos

A iniciativa busca formar á mocidade no uso de aplicacións como ChatGPT ou Gemini e reflexionar sobre os retos e oportunidades que presenta a IA e seu uso ético, seguro e responsable.
A Deputación da Coruña, en colaboración co CITIC – Centro de Investigación TIC da Universidade da Coruña, impulsa un programa educativo pioneiro sobre intelixencia artificial xenerativa dirixido ao alumnado de 4º da ESO e 1º de Bacharelato en 20 centros educativos da provincia.
A iniciativa ten como obxectivo achegar coñecementos básicos e competencias clave sobre unha das tecnoloxías máis transformadoras da actualidade, combinando contidos teóricos cun enfoque eminentemente práctico. As sesións desenvólvense en aulas con ordenador e permiten ao alumnado comprender o funcionamento da IA xenerativa, coñecer aplicacións actuais como ChatGPT, Gemini ou HuggingChat, e reflexionar sobre o seu uso ético, seguro e responsable.
O programa aborda tamén o potencial da IA na creación de contidos dixitais —imaxe, audio e vídeo— e analiza os retos e oportunidades que estas ferramentas presentan nos ámbitos educativo, social e profesional.
A deputada de Educación, Yoya Neira, destacou que “a intelixencia artificial xa forma parte da realidade cotiá da nosa mocidade, polo que é fundamental que desde as institucións públicas promovamos unha formación crítica, rigorosa e adaptada aos novos tempos”. Neira subliñou que “non se trata só de aprender a usar ferramentas, senón de entender como funcionan, que implicacións teñen e como empregalas con responsabilidade ”.
A deputada incidiu ademais en que “este programa contribúe a democratizar o acceso ao coñecemento tecnolóxico, garantindo que o alumnado, viva onde viva, teña as mesmas oportunidades para formarse en competencias dixitais avanzadas e reducir así a fenda dixital”.
Dúas sesións por centro e ampla cobertura territorial
O programa estrutúrase en dúas sesións formativas por centro, cunha duración de dúas horas cada unha. As actividades comezaron o pasado 9 de febreiro no IES Agra do Orzán (A Coruña) e estenderanse durante os meses de febreiro, marzo e abril en centros urbanos e rurais da provincia. As sesións desenvolveranse nos seguintes centros:
Febreiro
-
IES Agra do Orzán (A Coruña): 9 e 23 febreiro
-
IES Ferrol Vello (Ferrol): 11 e 25 febreiro
-
IES Ortigueira (Ortigueira): 20 e 27 febreiro
-
IES Isidro Parga Pondal (Carballo): 23 e 26 febreiro
-
IES As Insuas (Muros): 23 e 27 febreiro
-
IES Concepción Arenal (Ferrol): 24 febreiro e 3 marzo
-
IES Fene (Fene): 24 febreiro e 3 marzo
Marzo
-
IES Elviña (A Coruña): 3 e 4 marzo
-
IES Praia Barraña (Boiro): 4 e 13 marzo
-
IES Terra de Soneira (Vimianzo): 27 febreiro e 6 marzo
-
IES Sar (Santiago de Compostela): 5 e 19 marzo
-
IES Blanco Amor (Culleredo): 18 e 25 marzo
-
IES Eduardo Pondal (Ponteceso): 23 e 25 marzo
-
IES Mariñas (Betanzos): 24 e 27 marzo
Abril
-
IES nº 1 Ribeira (Ribeira): 7 e 10 abril
-
IES Manuel Murguía (Arteixo): 7 e 14 abril
-
IES Xulián Magariños (Negreira): 15 e 17 abril
-
IES María Casares (Oleiros): 15 e 17 abril
-
IES Cabo Ortegal (Cariño): 20 e 27 abril