La industria eólica marina reunida en Ferrol urge acelerar las subastas para garantizar la competitividad de Galicia

El secretario general del Galician Offshore Energy Group (GOE-Asime), Enrique Mallón, ha instado este jueves al Gobierno central a imprimir un «ritmo mayor» al desarrollo de la eólica marina tras la apertura de la consulta pública sobre las futuras subastas.

En una reunión celebrada en las instalaciones del CIS de A Cabana, en Ferrol, el sector empresarial ha analizado un proceso que, aunque consideran que llega «algo tarde«, representa una «oportunidad histórica» para la descarbonización y la industria gallega.

Mallón ha defendido que Galicia y Canarias deben ser las regiones prioritarias para la implantación de estos parques debido a sus condiciones privilegiadas.

«Galicia es una garantía«, ha afirmado, recordando que la comunidad es líder mundial en la fabricación de componentes. No obstante, ha subrayado que el objetivo final no es solo aumentar la carga de trabajo del sector metal, sino «reducir la factura energética» para asegurar la supervivencia de la industria electrointensiva frente a la competencia internacional.

DIÁLOGO CON OTROS AGENTES

De cara a la reunión del Observatorio Galego de Eólica Mariña que se celebrará este viernes en Santiago, Mallón ha reiterado el compromiso de la industria con la compatibilidad total con el sector pesquero. «Queremos escuchar atentamente a la pesca, ya que buscamos una actividad absolutamente compatible», ha señalado, destacando que el diálogo en el Observatorio galego es un modelo pionero que ya está siendo replicado en otras comunidades.

En cuanto a los criterios de las futuras subastas, el secretario general de Asime ha adelantado que el sector empresarial presentará alegaciones para que se valore la «capacidad real de ejecutar» los proyectos. Mallón propone que se pondere el componente industrial local y nacional «en su justa medida» para evitar barreras a productos exteriores, pero impidiendo que se ignore la capacidad productiva de la región.

FALTA DE PERSONAL

A pesar de que la industria del metal en Galicia atraviesa un momento de alta actividad -superando el 90% de su capacidad-, Mallón ha reconocido que existe una preocupante carencia de personal cualificado. Para paliar esta situación, ha abogado por intensificar los programas formativos y atraer trabajadores de otros sectores, ofreciendo mejores condiciones de seguridad industrial y flexibilidad.

Respecto a la negociación de los convenios colectivos en la provincia de A Coruña, el portavoz empresarial se ha mostrado optimista. Así, ha destacado la «buena disposición» de ambas partes para alcanzar acuerdos rápidos en un contexto de buena actividad, aunque ha advertido sobre retos como el absentismo y la necesidad de mejorar la productividad en ciertas áreas.