Ferrol es la ciudad que más contratos públicos ha licitado en Galicia en 2025

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

El informe ‘Licitación Galicia’ publicado por la Federación Galega da Construcción ha situado a Ferrol en el primer lugar de las siete ciudades gallegas con mayor licitación en el pasado año 2025.

Así lo daba a conocer este lunes en rueda de prensa el alcalde José Manuel Rey Varela donde en esos doce meses Ferrol “multiplicou por cinco a licitación de obra pública”, llegándose a los 35,4 millones de euros. La transformación de la ciudad “se converte en realidade e moitas están xa en execución.”

El regidor se lamentaba de que en anteriores gobiernos municipales la ciudad “estaba na cola en inversión pública en Galicia e en España” y desde su llegada a la alcaldía en junio de 2023 ya llevaban licitados 312 millones de euros “superando os 57 millóns de euros do mandato 2019-2023” con el socialista Ángel Mato en la alcaldía.

Este aumento en las cifras, según José Manuel Rey Varela, se debe a tener presupuestos municipales cada año “porque se non os houbera tardaríamos vinte anos en querer facer todo isto.”

El objetivo del gobierno municipal será tener en mayo de 2027 “en marcha” todos los proyectos que ahora mismo están pendientes.