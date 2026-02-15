Agenda del lunes, día 16 de febrero, en la zona norte

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Quedan 318 días para finalizar el año

FRASE DEL DÍA.-«Siempre es el momento apropiado para hacer lo que es correcto». Martin Luther King

–La Iglesia Católica celebra la festividad de los Santos Faustino, Onésimo, Elías, Jeremías, Isaías y Samuel.

Siete Santos fundadores de los Servitas.

HORÓSCOPO

–Todos los que han nacido el día 16 de febrero tienen el signo del zodiaco Acuario.

TIEMPO PREVISTO PARA ESTE LUNES

Luna, cuarto menguante. Mañana martes, luna nueva.

Este lunes 16 de febrero en Ferrol se espera una jornada inestable con lluvias persistentes y viento significativo. Los cielos estarán cubiertos durante todo el día, con temperaturas suaves que oscilarán entre los 9°C y los 14°C, acompañadas de fuertes rachas de viento que podrían superar los 40-60 km/h.

Detalles meteorológicos:

Lluvia: Alta probabilidad de precipitaciones (90%), con previsiones de lluvia acumulada considerable durante la jornada.

Viento: Viento fuerte, con velocidades constantes y rachas moderadas a fuertes (aprox. 30-60 km/h).

Temperaturas: Máximas de unos 13°C-14°C y mínimas de alrededor de 9°C-12°C.

Estado del cielo: Cubierto y cubierto con lluvia durante todo el día.

Se recomienda precaución ante la combinación de lluvia y viento.



Orto, a las 8,32 h. Ocaso a las 19.01 horas

TELÉFONO RECOGIDA DE MUEBLES Y ENSERES DOMÉSTICOS

Urbaser, de lunes a viernes, llamadas , de 8,30 a 14,30, al 981 326 900

TAL DÍA COMO HOY

(1941)-Nació en Ferrol Manuel Amor Deus ( falleció el 26 de junio de 2007). Fue el primer secretario general de CC.OO. de Galicia.

(1979)- Nació en Ferrol Fernando Barroso. Guitarrista, especializado en instrumentos de cuerda pulsada aplicados a la música tradicional & folk.

ACTOS DE ENTROIDO, ESTE LUNES, EN LA ZONA NORTE

En Ferrol

–A las 18.00 horas dará inicio el Desfile de Comparsas, que dará paso al Festival de Comparsas en la Praza de Armas.

En As Pontes

–La Asociación de Comerciantes, Hosteleros y Empresarios (Cohempo) organiza una nueva edición de las Xornadas Gastronómicas de Entroido, hasta el martes, día 17.

Los restaurantes prepararán cocido por encargo y platos de Entroido y los bares servirán tapas de entroido.

Los cocido serán servidos en O Medulio, A Caseta do Parque, Mesón 7 Camiños, A Fervenza de Somede, La Tremenda, Casa Díaz y O Xantar. Los Platos de Entroido se podrán degustar en Delapiccola, Lar desde 1963 y La Tremenda.

Las tapas de Entroido serán servidas en O Medulio, A Caseta do Parque, O Colador, Cervecería Jardín, A Fervenza de Somede, La Tremenda, A Taberna de Pancho, Venus y Trastoy3.

En Cariño

-A las 16.30 horas habrá animación infantil en la carpa de la Praza Roxa, con hinchables, juegos y obradoiros. Los asistentes podrán disfrutar, a partir de las 21.30 horas, con el pasacalles de la charanga Santa Compaña y a las 01.00 horas con DJ Miguez GZ.

En Cedeira

— En esta jornada se celebrará una gran verbena con la orquesta Salsarena

En Mugardos

–A las 18.00 horas en el Local Social de Maiores tendrá lugar una merienda para mayores de 60 años. También se sorteará una cesta de productos típicos entre las personas disfrazadas.

En Narón

–El municipio de Narón celebra hasta el día 22 de febrero una nueva edición del Concurso de Tapa de Entroido.

El público participante podrá degustar las tapas dulces y saladas elaboradas por los establecimientos hosteleros de la villa con productos típicos del Entroido.

El precio de cada tapa será de3 euros. Los clientes podrán votar por su tapa favorita a través de la App del concurso.

—El Centro Comercial Odeón organiza una tarde llena de diversión y color para los más pequeños a las 18.00 horas.

Habrá un regalo para todos los niños y niñas que vengan disfrazados a la fiesta con su mejor disfraz.

En Ortigueira

–A las 17.00 horas la carpa da Alameda acogerá el Baile Infantil.

A las 21.00 horas dará inicio el Desfile Y Concurso de Disfraces (Itinerario: Biblioteca-Francisco Santiago-Cantón). Se repartirán 3.700 euros en premios.

En Pontedeume

— Mariachis Los Rancheros animarán los pasacalles de las 13.00 y 18.00 horas. También a las 18.00 horas se celebrará una fiesta infantil de Entroido con obradoiros, hinchables, música y degustación de dulces típicos. Alameda de Raxoi.

EN EL CONCELLO DE FERROL

–A las 9.30 horas Xunta de Goberno local.

–A las 11.30 horas el concejal de Contratación, Javier Díaz Mosquera, preside las mesas de contratación. Sala de comisiones.

–A las 12.00 horas el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, informa en rueda de prensa de los asuntos aprobados en la XGL. Salón de recepciones.

–A las 12.30 horas la concejal de Mercados, Maica García, visita el mercado de la Magdalena con motivo de la campaña informativa de la Xunta de Galicia “Nestas datas, que non sobren as sobras!”.

–A las 18.00 horas,, si el tiempo lo permite, desfile de comparsas del Entroido 2026. Salida de la plaza de España con final en la de Armas.

LA XUNTA EN LA ZONA NORTE

En Ferrol

–A las 12,30 horas la delegada territorial da Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, visitará el mercado municipal de la Magdalena con motivo de la campaña «Nestas datas, que non sobren as sobras!»

INFO DIOCESANA

En Ávila

–A las 18.00 horas, conferencia impartida por el obispo diocesano, Fernando García Cadiñanos. «Comunidades acogedoras y misioneras». Organiza la diócesis de Ávila y la Conferencia Episcopal Española. Entrada libre

EXPOSICIONES

–En la sala Carlos III de Exponav exposición “Galicia, una escuela”, un homenaje a todo el personal docente y al estudiantado que, desde su nacimiento, formó parte de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSAC) de la Universidade da Coruña (UDC). Se podrá visitar, de manera totalmente gratuita, hasta el próximo 22 de febrero, de martes a viernes, de 10:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas, los sábados, de 10:00 a 19:00 horas, y los domingos, de 10:30 a 14:30 horas.

–En el Museo Naval (Herrerías) de Ferrol muestra colectiva de diferentes autores compuesta por un total de 28 cuadros de gran calidad artística, todos ellos pinturas de técnica óleo sobre lienzo y de temática marítima.

La Exposición titulada «Marinas», corresponde a la valiosa Colección Pictórica particular del empresario gallego natural de Marín y residente en Laxe (Costa da Morte) José Manuel Pato González, delegado en Galicia de la Real Liga Naval Española. Incluye pinturas de autores muy prestigiosos como entre otros José Manuel Fonfría, Rosa Pereda, Espino, Roberto Bertaggia, Cortés o el noruego Amaldus Nielsen.

La muestra está abierta hasta el próximo 12 de abril, en los horarios habituales, de martes a viernes, de 9.30 a 13.30h; sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 13.30h.

–En el Centro Cultural «Torrente Ballester» exposición colectiva de fotografía «Silencio» del Grupo Bazán La muestra reúne 27 fotografías de 11 autores: Alejandro Martínez, Ángel Casas, Carlos Cruz, Chus Villamar, Eva Vázquez, Fer Cendán, Fran Suárez, Miguel Llano, Mónica Lorenzo, Pablo Mauriz y Ricardo Salgado. Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas.

–En el Centro Cultural «Torrente Ballester» exposición «Orixes IV», sobre los trabajos realizados en el castro de Esmelle. C-atedra de Arqueoloxía de la UDC-Concello de Ferrol). Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas.

–La Sala de Exposiciones del Centro Cultural Universitario del Campus Industrial de Ferrol acoge la muestra “Las primeras profesoras de la UCM”, una propuesta divulgativa que quiere recordar a las primeras mujeres en incorporarse a la carrera docente e investigadora en la que es la universidad pública más antigua de Madrid. La exposición se compone de 47 paneles y podrá visitarse, de manera totalmente gratuita, hasta el 20 de febrero (de lunes a viernes, de 10:00 a 20:00 horas).

–En la Oficina de Turismo de la plaza de España. exposición de maquetas de edificios emblemáticos de Ferrol, de Carlos Macias, hasta el día 27 de febrero.

–La Casa de la Cultura de Valdoviño acoge la exposición del XIX Premio Internacional Jesús Núñez de Arte Gráfico 2024. Con entrada libre, podrá visitarse hasta el 20 de febrero de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas. La muestra está conformada por una selección de los trabajos presentados al concurso que promueve la Diputación de A Coruña en reconocimiento a la amplia trayectoria del artista Jesús Núñez. Entre otros, la serigrafía «A la deriva II», del compostelano José Andrés Santiago, ganadora de la XIX edición, así como «Nómadas en el país de las tentaciones», de Manuel Moreno, y «S/T (at lunchtime)» de Claudia Regueiro Puigdevall, a las que el jurado concedió dos accésits.

–La Casa da Cultura de Fene acoge “10 de marzo de 72, a mirada artística de Xaime Quessada” una exposición promovida por los ayuntamientos de Fene, Ferrol y Narón con la colaboración de la AC Fuco Buxán y la Fundación Xaime Quessada. Podrá visitarse hasta el próximo 30 de marzo. Horario: de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 21.00 horas, y los sábados, de 10.00 a 13.00 horas. Los colegios o asociaciones interesados, podrán solicitar una visita guiada enviando un correo electrónico a cultura.deportes@fene.gal.