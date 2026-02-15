El alcalde de Ferrol se reúne con Special Olympics

Compartir Facebook

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, y el concejal de Deportes, Ricardo Aldrey, se reunieron esta semana con una representación de la dirección de Special Olympics, encabezada por su presidente, Eladio Fernández.

La entidad tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y de conseguir su inclusión social a través del deporte, el ocio y la cultura.

Durante el encuentro, el alcalde conoció de primera mano las últimas actividades que realizaron en pro de la inclusión real y efectiva de sus usuarios y les ofreció el respaldo del Ayuntamiento de Ferrol en posibles futuras colaboraciones deportivas que fomenten y contribuyan al desarrollo de las capacidades de los participantes.