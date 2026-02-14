Troyanos de Compostela–(Julia María Dopico Vale y Piñeiro)

Compartir Facebook

Julia María Dopico Vale y Piñeiro

“Eran los viajeros, en su mayoría, estudiantes que iban a buscar en las aulas compostelanas la ciencia que había de hacer de ellos, andando el tiempo, quietos boticarios, grandes médicos o pequeños rábulas…Todos disponíanse a continuar, a la sombra de los sillares santiagueses, los días de troula del estío.”

Así describe Alejandro Pérez Lugín en su novela romántica «La Casa de la Troya‒Estudiantina»‒ la vida de los jóvenes universitarios de la Compostela de principios del S. XX inmortalizando la famosa pensión da Rúa Troia, 5 que hoy es un Museo al que se vinculan los “Troyanos de Compostela”, un grupo musical centrado en instrumentos de pulso y púa: tunas y rondallas que con sus guitarras, mandolinas, laúdes, bandurrias, coros, solistas, acordeones y “cintas de sus capas” mantienen viva la tradición universitaria desde que en 2013 se reunifican y realizan su debut en la el Teatro Principal de Compostela ‒ o “compóntelas como puedas”, recuerdo que se decía‒y graban el CD ¡Viva Galicia! con música de aquellos tiempos.

Este domingo 15 de febrero en el Auditorio Municipal Cine Alovi de As Pontes sonará en vivo y en directo, dentro del contexto de la 45º edición da “Feira do Grelo” ‒ un referente de la celebración de la historia local, del trabajo de los que mantienen vivo el campo gallego y de la feria, el mercado y la artesanía‒ la música de los Troyanos, invitando al Gran Público a un viaje a la Compostela de Lugín. Canciones de los históricos con títulos como Lela, Os teus ollos o Unha noite na eira do trigo; otras inspiradas en el magno cancionero popular como Foliada do Rueiro o A raíz do toxo verde‒ que é tan mala de arrinacare‒ y clásicos de la tuna sonarán en esta tarde de evocación y raigambre, de condición y entidad. Y… ¿los libros? Quizás algunos “empeñados en el Monte de Piedad” ‒ma non tutti‒y Fonseca, ni triste ni sola, gracias a los Troyanos de Compostela y a su veteranía, que, como sabemos es “un grado” y más.