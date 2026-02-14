Pedro Sánchez y el Apocalipsis–(Enrique Barrera)

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Enrique Barrera

España es un estado fallido que se despeña hacia una dictadura, ETA está preparando una ofensiva, el gobierno quiere reemplazar a los españoles por africanos, etc, etc,etc. Todas las semanas la misma historia, e incluso escucho en una tertulia televisiva que “aparte de los datos económicos, Pedro Sánchez no ofrece nada a los españoles”, y yo me pregunto desde cuando es escaso bagaje que la economía crezca y aumente el empleo, porque supongo que para muchos será más que suficiente. Es como si en Ferrol dijéramos que el Estado sólo se ha preocupado por iniciar la construcción de las nuevas fragatas. Vamos a enumerar las ocho grandes meteduras de pata de PP y Vox en este rosario de catástrofes.

1. Afirmaron que a cambio del voto favorable en la investidura, habría un referéndum en Cataluña, y una amnistía para los presos de ETA.

2. Dijeron que con la pandemia alcanzaríamos los seis millones de parados, y que tardaríamos años en vacunarnos.

3. Despreciaron los fondos de recuperación que nuestro presidente logró de la UE, y han sido los que han

empujado nuestra economía.

4. Dijeron que la amnistía daba aliento al independentismo y que tras las elecciones catalanas, el PSC votaría a Puigdemont, y lo que ha ocurrido es que desapareció la mayoría independentista y hay un socialista al frente de esta comunidad.

5. Calificaron de timo ibérico la reforma del mercado eléctrico de Teresa Ribera, y fue finalmente asumida por la propia UE.

6. Dijeron que Nadia Calviño era un bluf y el hazmerreír de Europa, y ahora es la presidenta del Banco Europeo de Inversiones.

7. Dijeron que actualizar el IPC a los pensionistas provocaría la bancarrota del sistema, y no sólo no ha ocurrido sino que la hucha de las pensiones se ha recuperado.

8. Dijeron que la economía española entraría en recesión por la reforma laboral y por medidas tan irresponsables como poner impuestos a la banca, a las eléctricas, por aprobar el Ingreso Mínimo Vital (IMV), por limitar la subida de los alquileres, y por subir el Salario Mínimo. Ahora tenemos 22.5 millones de empleos, y el FMI reconoce que el IMV ha sacado a un millón de familias de la pobreza.

Por supuesto hay problemas con el precio de la vivienda y los salarios deberían subir a mayor ritmo, pero los que no quieren legislar en el primer tema, y los que en el segundo se oponen a la subida del Salario Mínimo y quieren restringir la actividad sindical, no aportan precisamente soluciones. El índice Gini que mide la desigualdad tomando como referencia la distribución de los ingresos ha mejorado. España tenía en 2017 era 34.1 puntos y cerró el pasado 2025 con 30.5 puntos, una mejora lenta pero constante y sólida.