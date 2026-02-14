Victoria de autoridad del Baxi Ferrol ante el Spar Gran Canaria

Compartir Facebook

Adán Puentes (X: @adanpuentes | IG: @adanpuentes89)

Ha llegado la tercera victoria consecutiva para el Baxi Ferrol y lo ha hecho con muchísima contundencia, tras imponerse por 109-82 al Spar Gran Canaria, en la 21ª jornada de la Liga Femenina Endesa, disputado en la tarde del sábado, en el Pabellón de A Malata.

Las ferrolanas empezaban muy motivadas desde el primer momento, empezando con un triple de Moira Joiner, con mucha igualdad en estas primeras jugadas, pero poco a poco el Baxi Ferrol se hacía con los rebotes en defensa aprovechando las imprecisiones del Spar Gran Canaria, haciendo rápidas jugadas anotando bajo el aro que no perdonaban Claire Melia o Karolina Sotolova para abrir una pequeña brecha en el marcador. Las canarias solicitaban tiempo muerto para intentar reorganizar ideas, pero esto parecía que sentaba mejor a las ferrolanas que le endosaban a su rival un parcial de 14-0 gracias a su gran efectividad y gran ritmo con el balón, dejando el primer cuarto en 30-15.

Este buen inicio del partido continuaba en el segundo cuarto, con el Baxi Ferrol repartiendo minutos entre sus jugadoras convocadas, manteniendo la intensidad tanto en ataque como en defensa, siendo un quebradero de cabeza para un necesitado conjunto canario que no estaba dando con la tecla. Las ferrolanas estaban haciendo uno de sus partidos más serios de lo que llevamos de temporada en todas sus líneas de juego, siendo letales buscando los huecos en la defensa en zona, yéndose al descanso con 55-33 en el marcador.

El tercer cuarto volvía a tener un buen inicio con varias canastas de Moira Joiner que era el preludio de todo lo que estaba por venir, con un Baxi Ferrol que no solo mantenía la distancia de los veinte puntos, sino que también superaban la treintena, no perdonando en zona ni desde la línea de tres, con anotaciones por parte de Alba Sánchez-Ramos, Elena Rodríguez o Ine Joiris, que hacían crecer a su equipo. El Spar Gran Canaria intentaban rehacerse, pero cualquier intento de reacción era cortado de lleno por cuatro o cinco puntos seguidos de las jugadoras ferrolanas, lo que permitía entrar en pista a la canterana Elena Baldonedo, llegándose a los últimos minutos con 84-52.

Las ferrolanas llegaban al último cuarto con todo controlado y con una Clementine Samson muy enchufada, anotando todo lo que le llegaba desde el triple, en su mejor actuación desde su llegaba al Baxi Ferrol, que, por momentos, dejaba la diferencia en cerca de los cuarenta puntos, como también de Ine Joris bajo el aro y distribuyendo juego. En los últimos minutos era el turno ya para las menos habituales en las rotaciones del equipo, incluida Silvia Millán que volvía a saltar a la pista ante la alegría de la afición ferrolana, buscando que tanto ella, como Elena Baldonedo pudieran anotar, aunque no lo consiguieron, pero la alegría era total con el 109-82.

Con este resultado, el Baxi Ferrol tiene 11 victorias y 10 derrotas, en el 7º puesto provisional de la tabla. Para la próxima jornada las ferrolanas tendrán el derbi gallego, visitando al Durán Maquinaria Ensino en un partido que se disputará el domingo 22, a las 18:00 horas, en el Pazo Provincial dos Deportes (Lugo).

Baxi Ferrol: Sotolova (13), Blanca Millán (9), Melia (9), Daniels (10), Joiner (18) – también jugaron – Sánchez-Ramos (8), Samson (20), Rodríguez (6), Baldonedo (0), Silvia Millán (0) y Joris (16).

Spar Gran Canaria: Merceron (19), Estebas (2), Richardson (23), George (15), N´Diaye (21) – también jugaron – Virjoghe (2), Kamara (0) y Doumbia (0).

Árbitros: Ángel de Lucas de Lucas, Juan Gabriel Carpallo Miguelez y Miquel Remisa Tramuns.

Parciales: 30-15, 25-18, 29-19, 25-30.

Pabellón: A Malata