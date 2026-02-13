El Racing a encontrarse a sí mismo este sábado en Tenerife

Compartir Facebook

M.V. Los de Guillermo Fernández Romo afrontan este sábado la salida más complicada de la temporada. A partir de las 18:30 en el Heliodoro Rodríguez López (TVG2 y Canal Lineal Primera Federación), los de Ferrolterra se medirán al líder intratable de la categoría, en la jornada 24. El malacitano Abraham Domínguez se encargará de impartir justicia.

Álvaro Juan es la única duda para este encuentro.

No están siendo semanas fáciles para el conjunto verde, ya que a la mala racha de resultados se le suman las dificultades para poder llevar a cabo entrenamientos de calidad, por el mal estado tanto de A Malata como de La Gándara. A pesar de ello, solamente el extremo derecho Álvaro Juan, uno de los jugadores más destacados en las últimas jornadas, llega entre algodones a este encuentro. Por su parte, Sergio Tejera y Álvaro Giménez vuelven a estar disponibles, tras cumplir sanción y superar sus problemas físicos, respectivamente. Habrá que ver si el técnico racinguista se decide por fin a salir con dos delanteros de inicio, ahora que ya tiene a los cuatro atacantes a su disposición; o bien, si insiste con el 4-2-3-1.

Sea como sea, los ferrolanos deberán mostrar su mejor cara en Tenerife, esa que se vio en la primera parte ante Arenteiro y Lugo, o en la segunda mitad en Zamora. Solamente con la máxima intensidad, concentración y el máximo nivel de acierto podrán los de Romo traerse algo positivo de esta exigente visita a Canarias.

El Racing estaba hecho para pelear codo con codo con los tinerfeños por el ascenso directo. Lamentablemente, la distancia es muy grande, siendo el Racing octavo y llegando ya a este encuentro con ciertas urgencias para recuperar posiciones con el grupo de cabeza.

El rival

Poco hay que decir de un CD Tenerife que domina la categoría de forma muy sobrada. Con 54 puntos, los de Álvaro Cervera aventajan en 12 puntos al segundo clasificado, un Celta Fortuna que visitará A Malata el próximo viernes. Los tinerfeños consiguieron cinco victorias y un empate en las últimas cinco jornadas. Jugadores como Nacho Gil o Aitor Sanz en la línea medular o como los atacantes Enric Gallego y Jesús de Miguel están marcando diferencias en una categoría que se les queda pequeña, y en la que, salvo catástrofe, cantarán el alirón más pronto que tarde.

El Racing no estará solo en Tenerife

A pesar de la marcha errática del equipo, los aficionados no le quieren dar la espalda. Es por ello que cerca de un centenar de racinguistas estarán apoyando al equipo en este exigente encuentro en el Heliodoro Rodríguez López. Entre ellos estará medio centenar de integrantes de la Peña Morandeira, que viajan a la isla tinerfeña para animar al Racing y también para disfrutar de estas fechas festivas de Carnaval en tierras canarias.