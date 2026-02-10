Rufus Wainwright llegará a Ferrol el próximo 4 de julio

Compartir Facebook

Buena cita para los amantes de la música la que habrá el próximo 4 de julio en el Auditorio de Ferrol, con el concierto del cantautor estadounidense-canadiense Rufus Wainwright, tal y como ha confirmado este martes el Concello de Ferrol, con un presupuesto de 44.821,82 euros.

Se dio a conocer a los trece años al iniciar las giras con The McGarrigle Sisters and Family y, una vez cumplidos los veinte años, iniciaba su etapa como solita, convirtiéndose en un artista reconocido a nivel internacional, con música con marcadas influencias líricas que van desde la ópera hasta la chanson francesa, pasando por el musical.

Rufus Wainwright también es reconocido por poner su música en bandas sonoras de películas de gran éxito como ‘El aviador’ de Martin Scorsese, ‘El diario de Bridget Jones’, ‘Shrek’, ‘Moulin Rouge’ o ‘Brokeback Mountain’.

En las próximas semanas el Concello de Ferrol informará del proceso de venta de las entradas para esta cita en el Auditorio.