El Gobierno defiende la «magnífica» actuación de la Policía Nacional en Ferrol y descarta falta de medios

El subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, ha defendido este martes la «magnífica» y «eficiente» intervención de la Policía Nacional durante los incidentes registrados el pasado sábado entre aficionados del Racing de Ferrol y del CD Lugo y ha defendido que la comisaría ferrolana cuenta con los medios necesarios para garantizar la seguridad ciudadana pese a las críticas de los sindicatos.

«La actuación de la Policía fue magnífica; el grupo de operaciones rápidas actuó de forma muy eficiente y no hubo que lamentar absolutamente nada», ha manifestado el subdelegado al ser preguntado por los altercados. De este modo, Abalde ha respaldado la postura de la comisaria local, subrayando que, aunque siempre se trabaja para mejorar la dotación, «en este momento hay material suficiente para actuar».

Respecto a las quejas de los sindicatos policiales sobre la precariedad de medios, el representante del Gobierno ha evitado entrar en confrontación directa. «Lo que digan las organizaciones sindicales es una cuestión que no voy a entrar a valorar», ha señalado, remitiéndose a la eficacia demostrada en los últimos operativos como prueba de que no existe un déficit que impida la labor policial.

TRÁMITES PARA LA UPR

Otro de los puntos clave de la comparecencia ha sido la creación de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) para la comisaría de Ferrol-Narón, una demanda histórica del cuerpo. Abalde ha confirmado que la unidad «está solicitada» y sigue su curso administrativo, pero ha advertido de que los plazos son inciertos.

«Los trámites son largos. La creación de la UPR no significa que de forma inmediata se aporte el personal, porque hay otras que se crearon hace tiempo y todavía están sin ser dotadas», ha explicado.

No obstante, ha lanzado un mensaje de tranquilidad al asegurar que existe un compromiso por parte de la Jefatura Superior de Policía de Galicia para enviar refuerzos puntuales siempre que la situación en Ferrolterra lo requiera.

«No hay una ausencia de refuerzos. Tenemos efectivos suficientes y en eso estamos trabajando», ha concluido el subdelegado, reiterando que es «imposible» dar una fecha concreta para la puesta en marcha definitiva de la nueva unidad.