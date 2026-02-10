Neda vuelve a licitar las obras de sustitución de todo el conjunto de ventanas de la Casa da Cultura

El Ayuntamiento de Neda licita, por segunda vez, las obras de sustitución de las ventanas de la Casa da Cultura. El proyecto, con un presupuesto de 62.582 euros más IVA, incluye la renovación de todas las ventanas de este edificio municipal, con la única excepción del salón de actos, que se renovaron el año pasado. La intervención contribuirá a mejorar la eficiencia energética del edificio.

La junta de gobierno local adoptó la decisión al acreditarse, durante la fase de solicitud de documentación posterior a la adjudicación, un incumplimiento de las condiciones establecidas en el pliego de condiciones por parte de la empresa adjudicataria.

La obra contratada incluye la sustitución de la carpintería exterior del edificio (25 ventanas de distintos tamaños, y tres puertas) por unas nuevas, realizadas en PVC, y con “acristalamento con vidros laminares e baixo emisivos”.

Por tanto, la actuación supondrá una actualización de la imagen del edificio (sótano y tres plantas), que aún conserva muchas de las ventanas originales, facilitando el ahorro en el consumo eléctrico necesario para climatizar los equipamientos culturales, y contribuyendo también a mejorar su acústica y reforzar la seguridad en caso de incendio, al eliminar las rejas de la biblioteca, en las que se instalarán vidrios laminados anti intrusión.

Las empresas interesadas en asumir la obra, financiada con fondos del POS 2025 de la Diputación Provincial de A Coruña, deberán presentar sus ofertas antes del 23 de febrero. El pliego de condiciones puede consultarse en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Neda.