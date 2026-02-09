A Deputación da Coruña publica as bases para ceder a exposición sobre a vida e a obra de Ricardo Carvalho Calero

A mostra itinerante para interiores, impulsada pola Sección de Normalización Lingüística, poderá solicitarse durante todo o ano por entidades sen ánimo de lucro da provincia.
A Deputación da Coruña publicou no BOP as bases para a cesión da exposición sobre a vida e a obra de Ricardo Carvalho Calero para interiores, unha iniciativa impulsada pola Sección de Normalización Lingüística co obxectivo de difundir a figura e o legado do escritor en espazos públicos e educativos da provincia. A mostra está concibida como un recurso cultural e pedagóxico de calidade, pensado para achegar o coñecemento das nosas letras ao conxunto da cidadanía e, de maneira especial, ao ámbito educativo.
A exposición está composta por un total de 27 lenzos e 12 cartóns pluma e propón un percorrido integral pola traxectoria vital e intelectual de Ricardo Carvalho Calero. A través dunha narrativa cronolóxica, preséntase a súa biografía en diálogo co contexto histórico e sociocultural no que desenvolveu a súa actividade, ao tempo que se afonda na orientación, no sentido e na vixencia da súa obra literaria. Os paneis incorporan textos explicativos acompañados de ilustracións vinculadas á súa vida e ao seu tempo, coa finalidade de suscitar o interese pola lectura da súa produción literaria.
A cesión da exposición está dirixida a entidades públicas ou privadas sen ánimo de lucro que teñan a súa sede social na provincia da Coruña. O prazo de presentación de solicitudes permanecerá aberto durante todo o ano. As solicitudes deberán presentarse no Rexistro da Deputación da Coruña ou a través da súa sede electrónica, acompañadas da documentación correspondente asinada dixitalmente pola persoa representante legal da entidade solicitante. A cesión terá unha duración mínima de doce días e máxima de vinte, coa posibilidade de ampliación se se xustifica debidamente e non existen outras solicitudes activas.
A Deputación da Coruña subliña a importancia do uso da lingua galega, cunha linguaxe inclusiva e con perspectiva de xénero, en todos os materiais informativos e de difusión relacionados coa exposición.
A adxudicación das cesións realizarase por orde de solicitude e en función da dispoñibilidade, mediante resolución da Presidencia da Deputación tras informe técnico, que será notificada ás entidades interesadas e publicada na web institucional.