Renfe habilita buses entre Santiago y Vilagarcía por una corte en la línea férrea convencional

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Las malas condiciones meteorológicas mantienen cortado el tramo de vía férrea convencional entre Santiago y Vilagarcía de Arousa, y los trenes regionales están siendo desviados por la línea de altas prestaciones, según ha informado Renfe.

Para los viajeros con paradas intermedias en ese trayecto se ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera. Asimismo, se mantienen por carretera los servicios entre Vigo-Guixar y Ourense (línea del Miño).

Renfe ha confirmado también que, aunque pueden producirse «algunas demoras«, están circulando con normalidad los servicios mínimos en esta jornada, en la que comienza la huelga de trenes de tres días en toda España.