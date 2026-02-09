La Xunta mantiene la vigilancia sobre 10 ríos por posibles desbordamientos

Compartir Facebook

La Xunta mantiene activo el Plan Inungal, en fase de preemergencia, y 10 ríos se encuentran bajo vigilancia por posibles desbordamientos puntuales.

De esta forma, en la provincia de A Coruña el foco está puesto en los ríos: Mero (Cambre y Betanzos), Valiñas (Abegondo), Barcés (Abegondo) y Tambre (Oroso y Trazo).

En la provincia de Pontevedra, están en seguimiento los ríos Gallo (Cuntis), Lérez (Pontevedra) y Maceiras (Redondela) y en la provincia de Ourense el Miño (A Peroxa y Miño) y Limia (Bande).

Ante esto, la central de emergencias recomienda mantener las precauciones en estos entornos ya que pueden producirse desbordamientos puntuales.

En el caso de la demarcación de la Confederación Hidrográfica Miño Sil, en la mañana de este lunes ninguno de los puntos de control de los río estaba en umbral rojo, aunque tres permanecen en nivel naranja: el río Miño en A Peroxa, el río Miño en Ourense y el río Limia en Ponteliñares (Bande).

Los embalses gestionados por la CHMS han descendido levemente sus niveles, aunque muchas presas siguen en torno al 90 % de su capacidad y varias están desaguando, como Velle en Ourense (con un caudal de salida de más de 1.400 metros cúbicos por segundo), Montefurado en Quiroga (128 metros cúbicos por segundo) O Bao en O Bolo (112 metros cúbicos por segundo).