Agenda del lunes, día 9 de febrero, en la zona norte

LA FRASE DEL DÍA–“ “El arte y la cultura aumentan la armonía, la tolerancia y la comprensión entre las personas.” Matilde Asensi.

Quedan 325 días para finalizar el año.

—-Día Internacional de la Pizza

—-Día internacional de la epilepsia

—-La Iglesia celebra la festividad de los Santos Apolonia, Donato, Nicéforo, Primo, Marón, Rainaldo y Sabino.

HORÓSCOPO

–Todos los que han nacido el día 9 de febrero tienen el signo del zodiaco Acuario.

TIEMPO PREVISTO PARA ESTE LUNES

Temperatura máxima, 15º-mínima,

Lluvia probable 95%

Dirección del viento, sur

TELÉFONO RECOGIDA DE MUEBLES Y ENSERES DOMÉSTICOS

Urbaser, de lunes a viernes, llamadas , de 8,30 a 14,30, al 981 326 900

EN EL CONCELLO DE FERROL

–A las 9.30 horas reunión de la Xunta de Goberno local.

–A las 11.30 horas el concelleiro de Contratación, Javier Díaz Mosquera, preside las mesas de contratación. Sala de comisiones.

–A las 12.00 horas el alcalde, José Manuel Rey Varela, informa en rueda de prensa sobre los asuntos aprobados en la XGL. Salón de recepciones.

–A las 19.00 horas el presidente de la Mancomunidad de los Concellos de la Comarca, José Manuel Rey Varela, preside el pleno de la Mancomunidad. Sala de comisiones.

–A las 20.00 horas el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, participa en la presentación del libro “Memoria histórica de Doniños” del historiador Guillermo Llorca. Sala Curuxeiras.

LA XUNTA EN LA ZONA NORTE

En As Pontes

–A las 11,15 horas la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, visitará a los alumnos del Programa Integrado de Emprego (PIE). En la Casa Dopeso (rúa Rosalía de Castro, 28).

EN LO CULTURAL

En Ferrol

.–A las 20.00 horas en la sala «Curuxeiras» del Puerto de Ferrol presentación del libro “Memoria histórica de Doniños” del historiador Guillermo Llorca.

EN LO DEPORTIVO

En Miño

–La III Miño Milla Pola Paz se celebra este lunes, día 9 de febrero, a partir de las 10.00 horas y constará de un total de cinco circuitos que deberán completar el alumnado en función de su edad, siendo el de mayor distancia el de una milla (1,6 km) a completar por los estudiantes de ESO y participantes mayores.

La carrera servirá, además, para la recogida de alimentos no perecederos para las personas más necesitadas.

Las inscripciones se podrán realizar una hora antes del inicio de las pruebas, el mismo día del evento.

EXPOSICIONES

–En la sala Carlos III de Exponav exposición “Galicia, una escuela”, un homenaje a todo el personal docente y al estudiantado que, desde su nacimiento, formó parte de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSAC) de la Universidade da Coruña (UDC). Se podrá visitar, de manera totalmente gratuita, hasta el próximo 22 de febrero, de martes a viernes, de 10:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas, los sábados, de 10:00 a 19:00 horas, y los domingos, de 10:30 a 14:30 horas.

–En el Museo Naval (Herrerías) de Ferrol muestra colectiva de diferentes autores compuesta por un total de 28 cuadros de gran calidad artística, todos ellos pinturas de técnica óleo sobre lienzo y de temática marítima.

La Exposición titulada «Marinas», corresponde a la valiosa Colección Pictórica particular del empresario gallego natural de Marín y residente en Laxe (Costa da Morte) José Manuel Pato González, delegado en Galicia de la Real Liga Naval Española. Incluye pinturas de autores muy prestigiosos como entre otros José Manuel Fonfría, Rosa Pereda, Espino, Roberto Bertaggia, Cortés o el noruego Amaldus Nielsen.

La muestra está abierta hasta el próximo 12 de abril, en los horarios habituales, de martes a viernes, de 9.30 a 13.30h; sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 13.30h.

–En el Centro Cultural «Torrente Ballester» exposición colectiva de fotografía «Silencio» del Grupo Bazán La muestra reúne 27 fotografías de 11 autores: Alejandro Martínez, Ángel Casas, Carlos Cruz, Chus Villamar, Eva Vázquez, Fer Cendán, Fran Suárez, Miguel Llano, Mónica Lorenzo, Pablo Mauriz y Ricardo Salgado. Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas.

–La Sala de Exposiciones del Centro Cultural Universitario del Campus Industrial de Ferrol acoge la muestra “Las primeras profesoras de la UCM”, una propuesta divulgativa que quiere recordar a las primeras mujeres en incorporarse a la carrera docente e investigadora en la que es la universidad pública más antigua de Madrid. La exposición se compone de 47 paneles y podrá visitarse, de manera totalmente gratuita, hasta el 20 de febrero (de lunes a viernes, de 10:00 a 20:00 horas).

-La Casa de la Cultura de Valdoviño acoge la exposición del XIX Premio Internacional Jesús Núñez de Arte Gráfico 2024. Con entrada libre, podrá visitarse hasta el 20 de febrero de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas. La muestra está conformada por una selección de los trabajos presentados al concurso que promueve la Diputación de A Coruña en reconocimiento a la amplia trayectoria del artista Jesús Núñez. Entre otros, la serigrafía «A la deriva II», del compostelano José Andrés Santiago, ganadora de la XIX edición, así como «Nómadas en el país de las tentaciones», de Manuel Moreno, y «S/T (at lunchtime)» de Claudia Regueiro Puigdevall, a las que el jurado concedió dos accésits.

–La Casa da Cultura de Fene acoge “10 de marzo de 72, a mirada artística de Xaime Quessada” una exposición promovida por los ayuntamientos de Fene, Ferrol y Narón con la colaboración de la AC Fuco Buxán y la Fundación Xaime Quessada. Podrá visitarse hasta el próximo 30 de marzo. Horario: de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 21.00 horas, y los sábados, de 10.00 a 13.00 horas. Los colegios o asociaciones interesados, podrán solicitar una visita guiada enviando un correo electrónico a cultura.deportes@fene.gal.