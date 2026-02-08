Pontedeume anuncia a segunda edición de ‘Merca Queixo’

Terá lugar os días 25 e 26 de abril na alameda de Raxoi da vila eumesa.

Alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández Piñeiro-archivo

O Concello de Pontedeume anuncia que haberá segunda edición de Merca Queixo, a Feira de Queixos de Pontedeume, os días 25 e 26 de abril de 2026.  O evento estará organizado unha vez máis polo Concello, contando co patrocinio da Deputación da Coruña e Leche Celta e coa colaboración de UCOA, Campo Capela e Bico de Xeado. 

O alcalde Bernardo Fernández Piñeiro sinala que «xa sabíamos dende o principio que Merca Queixo sería un evento con continuidade e destinado a converterse nunha tradición na nosa vila, e despois do éxito da primeira edición non podía ser doutro xeito».  «A feira volve con máis forza que nunca para seguir reivindicando e dando continudade á extensa tradición queixeira de Pontedeume» engade Fernández Piñeiro. 

Pola súa banda, a concelleira de Turismo e Promoción Económica, Ángela Piñeiro Carrera, convidou á veciñanza a «acudir a Merca Queixo para volver desfrutar do apaixoante mundo deste alimento da man da gran variedade de produtores, sabores e experiencias que traeremos de novo ao municipio». 

«Un ano máis contaremos con numerosas queixerías de diferentes lugares e cun amplo programa de actividades e eventos que axiña iremos desvelando», apunta a concelleira.  «Queremos aproveitar para darlle as grazas ás entidades patrocinadoras e colaboradoras por facer posible que esta cita vaia ser de novo unha realidade en Pontedeume», conclúe. 

A II edición de Merca Queixo terá lugar, ao igual que no pasado ano 2025, na alameda de Raxoi da vila eumesa.

Xa está aberto o prazo para que as queixerías opten a participar no evento, que pechará o día 28 de febreiro ás 14:00 horas. A ligazón á folla de inscrición está dispoñible no perfís de redes sociais de Merca Queixo, en Facebook e en Instagram.  

Bernardo Fernández Piñeiro indica que se trata dunha «grande oportunidade para queixerías que queira darlle visibilidade aos seus produtos e intercambiar experiencias e coñecementos co resto de axentes do sector». 

