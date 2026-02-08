Pontedeume anuncia a segunda edición de ‘Merca Queixo’

Terá lugar os días 25 e 26 de abril na alameda de Raxoi da vila eumesa.
O Concello de Pontedeume anuncia que haberá segunda edición de Merca Queixo, a Feira de Queixos de Pontedeume, os días 25 e 26 de abril de 2026. O evento estará organizado unha vez máis polo Concello, contando co patrocinio da Deputación da Coruña e Leche Celta e coa colaboración de UCOA, Campo Capela e Bico de Xeado.
O alcalde Bernardo Fernández Piñeiro sinala que «xa sabíamos dende o principio que Merca Queixo sería un evento con continuidade e destinado a converterse nunha tradición
Pola súa banda, a concelleira de Turismo e Promoción Económica, Ángela Piñeiro Carrera, convidou á veciñanza
«Un ano máis contaremos con numerosas queixerías de diferentes lugares e cun amplo programa de actividades e eventos que axiña iremos desvelando», apunta a concelleira. «Queremos aproveitar para darl
A II edición de Merca Queixo terá lugar, ao
Xa está aberto o prazo para que as queixerías opten a participar no evento, que pechará o día 28 de febreiro ás 14:00 horas. A ligazón á folla de inscrición está dispoñible
Bernardo Fernández Piñeiro indica que se trata dunha «grande oportunida