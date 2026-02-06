Rey Varela y José Tomé se reunieron con las asociaciones vecinales de Catabois-San Pablo y Santa Mariña

Compartir Facebook

Esta semana el Plan de Barrios del Concello de Ferrol se trasladó a los barrios de Catabois-San Pablo y Santa Mariña, que se culminaba este viernes con una reunión de trabajo para evaluar todas las actuaciones con la AVV San Pablo Catabois, a la que asistieron el alcalde José Manuel Rey Varela y el concejal de Servicios y Obras, José Tomé.

Las condiciones meteorológicas adversas de estas últimas semanas están influyendo en la velocidad de los trabajos de este Plan de Barrios, en la que segaron en zonas verdes más de 30.000 metros cuadrados, además de plantarse 41 unidades de Cylamen latinia, además de diversas podas de mantenimiento. En el apartado de limpieza, se desbrozaron más de 12.000 metros en todo el barrio y limpieza de 120 contenedores, como también la fuente y lavadero de Candocia. A nivel eléctrico, se realizaron 16 actuaciones de mantenimiento correctivo y preventivo.

Al mismo tiempo, el regidor le hizo llegar a la junta directiva de la AVV San Pablo Catabois el proyecto de pulmón verde situado en las parcelas del antiguo campo de tiro, que, precisamente tuvieron que suspenderse en estos días por las condiciones meteorológicas, esperando reanudarse lo antes posible “confiando que este novo esparzo verde poida estar listo durante o verán, sempre que o tempo acompañe”, afirmaba José Manuel Rey Varela, en una actuación que estará complementada por un parque canino, que está siendo ejecutado por la Xunta de Galicia.