El Concello de Ferrol estrena un nuevo sistema online para pedir citas previas

El Concello de Ferrol continúa con su modernización y uno de los aspectos más demandados por la ciudadanía era el cambio de la gestión de las citas previas para ser atendidos en las dependencias municipales.

Desde este viernes la administración municipal cuenta con un servicio renovado online para la gestión de estas citas previas, tal y como lo anunciaba el concejal de Participación Ciudadana, Javier Díaz, en el cual a través de la web municipal se podrá solicitar día y hora para realizar el trámite administrativo que se precise en los departamentos de Estadística y Registro.

Este nuevo servicio está disponible en https://evo.sucitaprevia.es/citaprevia/concelloferrol. Una vez estén cubiertos los datos se recibirá un correo electrónico o SMS con la confirmación de la cita, con un código, como también se ofrecerá la posibilidad de cancelarla o modificarla sin necesidas de desplazarse, lo que permitirá reducir las ausencias y optimizar los turnos.

El siguiente paso ya será en el propio Palacio Municipal en el momento de la cita, al dirigirse a la máquina que está instalada en la zona de Registro, en la que se introducirá el código para obtener el tícket correspondiente, tanto para Estadística, como para Registro.

Como sucede en otros servicios públicos, como puede ser el Sergas, este espacio contará con una pantalla en la que irán saliendo el turno y el número de mostrador en el que el usuario será atendido y, por tanto, la atención será por orden de cita, no de llegada.

Javier Díaz también quería destacar que este sistema será compatible con la presencia sin cita previa, en el que las personas que acudan de esta manera deberán retirar el tícket en la máquina de Registro.