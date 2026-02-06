Racing – Lugo, un derbi de necesitados este sábado en A Malata

Compartir Facebook

M.V. Nuevo derbi gallego el que afrontará el Racing este sábado a las 16:15 en A Malata (TVG2 y Canal Líneal Primera Federación) recibiendo al CD Lugo. Un duelo entre dos equipos cuyo objetivo era estar mucho más arriba de lo que actualmente se encuentran. Los de Guillermo Fernández Romo afrontan un partido vital para reencontrarse con la afición y no perder distancia con los puestos altos de la clasificación.

El Racing buscará aprovechar la energía de los nuevos fichajes

Los delanteros Ekain Azkune y Martim Tavares se sumaron esta semana al centrocampista Fabio González, quien ya debutó en Zamora, como nuevos fichajes de invierno del club ferrolano. El vasco y el portugués vienen con la intención de reforzar una posición que estaba coja hasta ahora, y que pasa de dos a cuatro efectivos, aumentando la competencia, las rotaciones y las posibilidades para un Guillermo Fernández al que le gusta jugar con dos puntas en el campo, bien desde el inicio o en momentos importantes de los partidos.

Para el encuentro ante el CD Lugo, la única baja confirmada es la del centrocampista Sergio Tejera, quien cumplirá sanción por acumulación de amonestaciones. Además, varios jugadores son duda para este encuentro, ya que en palabras del técnico «llegan muy cargados y con molestias, motivadas por el cambio continuo de superficies en los campos de entrenamiento». Habrá que ver quiénes son finalmente los jugadores de la partida para este importante encuentro entre dos equipos que se conocen muy bien. Los de Ferrolterra, deberán tener más regularidad y mostrar la buena cara de los primeros 45 minutos ante el Arenteiro o de la segunda parte de Zamora durante todo el partido ante los lucenses. Esa será la única manera de conseguir algo positivo en un derbi gallego trascendental para ambos conjuntos en su lucha por acercarse a las primeras posiciones de la clasificación.

El rival

El CD Lugo ocupa la 9.ª posición de la tabla con 32 puntos, tan solo 1 menos que el Racing, que es 6.º. Los de Iago Iglesias han ido de menos a más durante la temporada, ya que tras unos primeros meses más dubitativos, en los últimos tiempos han conseguido una buena serie de resultados que los ha acercado al objetivo marcado a principio de temporada, los puestos de play-off de ascenso.

Los de la ciudad de la muralla vencieron al Racing por 2-1 en un partido de ida muy polémico, donde los verdes terminaron con 9 jugadores sobre el campo. En las últimas dos jornadas, los lucenses vencieron en su visita al Real Avilés y cayeron derrotados ante la SD Ponferradina en el Anxo Carro. El CD Lugo se ha reforzado en el mercado de invierno, siendo su incorporación más destacada la del centrocampista David Gallar. Kevin Presa es el auténtico cerebro de un equipo que cuenta con el atacante Unzueta como principal peligro a nivel ofensivo. En este encuentro no podrá participar el extremo Jorge González, expulsado en la pasada jornada. Con todo, los de Lugo tienen una plantilla muy equilibrada y serán un rival muy difícil para el Racing este próximo sábado en A Malata.

Se espera un gran ambiente este sábado en el Estadio de A Malata

Esta semana el adjunto a la Dirección Deportiva, Diego Rivas, y el presidente del club, Manuel Ansede, hacían un llamamiento, cada uno a su manera, para que la afición, el equipo y el club se unieran en uno, de cara a hacer una fuerza conjunta con la intención de salir de la mala racha de resultados de las últimas semanas. Se espera, por lo tanto, que la afición responda al llamamiento para este interesante derbi gallego.

Desde el club, se ha anunciado que cada socio que acuda al encuentro recibirá un regalo por parte de la entidad. Además, el Racing aprovechará este partido para celebrar los actos de apoyo a la lucha contra el cáncer. El Numancia de Ares y el Racing San Pedro serán los clubs de la comarca invitados a este encuentro. Por su parte, el CD Lugo anunció esta semana que las más de 400 entradas que el Racing puso a su disposición se agotaron, por lo que se espera una gran representación de aficionados lucenses en las gradas de A Malata.