El BBCA masculino arranca este sábado la fase por el ascenso de categoría

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

El Costa Ártabra empieza este sábado 7 en el Javier Gómez Noya la segunda fase de la competición, una fase decisiva en la lucha por el ascenso de categoría. Tras completar una primera fase brillante, sólida y regular, los departamentales afrontan ahora un nuevo reto, en el que cada partido será clave para alcanzar el objetivo buscado desde la pretemporada, empezando ante el CB Tui, a partir de las 18:00 horas.

El debut del sábado llega con máxima ilusión y compromiso. Con la clasificación amarrada desde hace semanas, el cuerpo técnico ha trabajado arduamente, para preparar esta segunda fase, conscientes de la exigencia que planteará esta liguilla frente a rivales de gran capacidad competitiva. El grupo confía en mantener el nivel y sobre todo la identidad mostrada hasta la fecha: Competitividad, compromiso, ambición, capacidad de sacrificio y sentimiento de equipo, de un grupo de 19 jugadores que se han sobrepuesto una y otra vez a las adversidades a modo de lesiones, que han asolado a la plantilla.

El partido del sábado marcara el punto de arranque de un camino ilusionante, en el que el apoyo de la afición será fundamental, para mantener el Javier Gómez Noya como un fortín inexpugnable que sea la base de un camino exitoso hacia el objetivo deseado del ascenso