El Valdetires Ferrol quiere seguir en su buena dinámica de juego visitando al Nou Turia

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Hacía muchos años que el Valdetires Ferrol no viajaba a tierras valencianas, parando esta sequía este sábado, visitando al Nou Turia, en la 18ª jornada de la Segunda División, que se disputará a partir de las 19:00 horas, en el Pabellón Municipal Alfafar SUMA.

Las ferrolanas visitarán a un equipo “que tiene muy claro su patrón de juego”, afirmaba su entrenador Manu Lombardía, utilizando un 4:0 tanto en salidas de presión, como en elaboración de juego “y trabajamos sobre eso en la última semana” en la que no tuvieron competición debido a la disputa de la Supercopa de España, sabiendo que tendrán que afrontar uno de los desplazamientos más largos de la temporada “y queremos aprovechar el viaje para llevarnos los puntos, que es nuestro objetivo”, en el que se verán las caras con un cuadro valenciano que llega a este partido con 19 puntos, en el 11º puesto de la tabla, con dos victorias y un empate en sus últimos compromisos.

Estos tres puntos en juego serán importantes para el Valdetires Ferrol, que actualmente son 6ª en la general, con 24 puntos, “para recortar las distancias con los equipos de arriba”, como también “seguir abriendo distancias con los de abajo”, no tomando como referencia, ni confiarse de lo sucedido en la primera vuelta en el Pabellón de Esteiro, donde consiguieron su victoria más contundente de la temporada por 9-2.

Para este partido, el técnico contará con la ausencia de Giselle Tais y la duda hasta última hora por molestias de Irene Cela.