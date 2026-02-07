Se inician en Cabanas las obras de mejora ambiental y digital del pinar de la Magdalena

En estos días han comenzado en Cabanas las obras de la «Mejora ambiental y digital del Pinar de la Magdalena y de su entorno», por un importe de 498.872,22€ (IVA añadido).

La actuación, financiada con fondos europeos, reformará y actualizará el puesto de socorrismo, incorporando entre otros, paneles fotovoltaicos en la misma. También incluye un nuevo sistema de megafonía para la zona, así como pantallas digitales informativas a lo largo del Paseo Marítimo.

Estas obras también mejoran el tránsito peatonal en el Pinar, mejorando su accesibilidad con actualizaciones en las pasarelas de madera e incorporando puntos de luz en las mismas.

También está previsto un embellecimiento del entorno mediante la colocación cubre contenedores, mejorando la imagen del lugar. Así como se instalará un control por barrera de acceso de vehículos al Pinar.

Las obras también incorporan la delimitación dunar para la protección de la ave «Píllara de las Dunas», asegurando así su hábitat. Y por último el saneamiento y reforestación de diversos árboles del Pinar con nuevas plantaciones.