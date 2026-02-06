El Ayuntamiento de Lugo llama a no acercase a zonas inundables y desaconseja el tránsito peatonal cerca del Miño

El Ayuntamiento de Lugo ha hecho este viernes un llamamiento a la ciudadanía para que no se acerque a zonas inundables próximas a los ríos, y evite «correr riesgos innecesarios«, ante la situación del río Miño.

Fuentes municipales han explicado que el centro de control de la Confederación Hidrográfica Miño-Sol ha informado de que la estación del SIstema Automático de Información Hidrológica (SAIH) N001 situada en el Miño en la ciudad, «registra unos niveles que superan el umbral de prealerta (nivel naranja), con una evolución que hace previsible situaciones significativas de crecida».

Por ello, el área municipal de Transición Ecológica ha informado de que se desaconseja el tránsito peatonal en el tramo del Paseo do Miño entre el Balneario de Lugo y el restaurante O Muíño.