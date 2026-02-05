Ana Pontón demanda que se pongan a disposición de los vecinos las viviendas públicas vacías en Caranza

Uno de los grandes problemas actuales es el acceso a la vivienda, tanto de promoción pública, como privada, lo que ha motivado la visita de este jueves de la portavoz nacional del BNG, Ana Ponón a Caranza, donde mantuvo una reunión con la AVV de Caranza y otros colectivos del barrio para exponerles sus problemas.
El barrio de Caranza tiene “unha potencialidade enorme” y que está en una situación de “deixadez, producto das administracións”, afirmaba el portavoz municipal Iván Rivas, con una “estructura espectacular que hai que recuperar” y que contrasta con el proyecto que el gobierno local quiere hacer en la parcela del antiguo cuartel Sánchez Aguilera “de carácter especulativo”, solicitando que estos fondos asignados “se destinen á recuperación do barrio de Caranza.”
Para la portavoz nacional, Ana Pontón, Caranza “ten moito potencial de vivienda pública” y en estos 17 años de gobierno popular en la Xunta de Galicia “dinamitou a vivienda pública”, siendo este barrio “un exemplo da deixadez”, con viviendas de la administración autonómica “que están pechadas a cal e canto, é una irresponsabilidade.”
A esto se añade otro problema, “a lentitude” del Instituto Galego de Vivenda e Solo “que tarda ou non atende” las peticiones para poder tener las viviendas en condiciones adecuadas y la Xunta de Galicia “actúa de caseiro cutre que non mantén en bo estado as vivendas que son da súa propiedade.”
Para Ana Pontón la Xunta de Galicia debe “facer menos propaganda de vivenda e demostrar más feitos”, solicitándole que estas viviendas vacías en Caranza “que se poñan a disposición dos veciños nunhas condicións dignas”, como también haga efectivo su derecho de tanteo en todas las viviendas protegidas que se pongan a la venta “e que se destinen ao alugueiro.”
En este barrio de Caranza el Ministerio de Defensa también dispone de mucha vivienda vacía “e sería bo que a Xunta e o Ministerio se puxeran de acordo para poñer esas vivendas a prezos asequibles”. Estima que, entre ambas administraciones, en la actualidad en Caranza hay unas 50 viviendas públicas vacías.
En la actualidad muchas personas “non se poden permitir ben unha vivenda en alugueiro” poniendo como ejemplo a muchas parejas jóvenes “que teñen que seguir vivindo cos seus páis por no poder pagalo cando hai vivendas baleiras.”