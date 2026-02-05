El conselleiro de Cultura abordó con el alcalde de Mugardos posibles colaboraciones

Compartir Facebook

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, mantuvo este jueves una reunión con el alcalde de Mugardos, Juan Domingo de Deus, en la que abordó posibles vías de colaboración en las materias de gestión de su departamento. A

Así, el representante de la Xunta conoció de primera mano los proyectos y las necesidades de este municipio de la costa coruñesa en las áreas de su competencia, relacionadas con propuestas de dinamización y mejora de las infraestructuras y programaciones cultural, con acciones para el impulso de la lengua gallega y también con actuaciones de apoyo a la juventud.

Además, en la reunión también analizaron las ventajas que la adaptación de la Ley de Patrimonio Cultural permitirá a este ayuntamiento, así como al resto de los de la Comunidad, para agilizar trámites y garantizar una protección más eficaz de los bienes con el objetivo de que su cuidado no suponga un impedimento para el desarrollo de proyectos vitales o profesionales del vecindario.