Rey Varela espera tener pronto el Plan Especial de Ferrol Vello que permita la rehabilitación de la casa de Carvalho Calero

José Manuel Rey Varela en rueda de prensa | Concello de Ferrol

El Plan Especial de Ferrol Vello es un quebradero de cabeza para el Concello de Ferrol, sobre todo, desde que en el año 2022 el Tribunal Supremo lo anulase, obligando a tener que realizar uno nuevo.

El pasado domingo esto ha vuelto a la actualidad debido a un nuevo derrumbe en la casa natal de Ricardo Carvalho Calero, en el que el Concello de Ferrol, como titular de la parcela, ha tenido que realizar actuaciones de emergencia.

Preguntado este jueves al respecto, el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela recordaba que el presupuesto para rehabilitar la casa natal de Ricardo Carvalho Calero y convertirla en un centro cultural que podrá en valor su figura y a la lengua gallega, está ya disponible desde los primeros presupuestos municipales de este mandato, en 2023, pero depende de la aprobación del nuevo Plan Especial de Ferrol Vello, reconociendo que “estamos a punto de aprobalo.

Una vez tenga luz verde este nuevo Plan Especial de Ferrol Vello “veremos avances en rehabilitación” en estos próximos meses.

