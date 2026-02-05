La Terminal de Energía de Mugardos ya está preparada para suministrar bioGNL a barcos y cisternas

La Terminal de Energía de Mugardos, propiedad del Grupo Reganosa, pone en funcionamiento un nuevo servicio de abastecimiento de bioGNL que permite realizar cargas de este combustible a buques y camiones cisterna.

«El bioGNL es, sin duda, una alternativa real y eficaz para avanzar hacia la neutralidad climática y cumplir con los objetivos marcados por la normativa FuelEU Maritime, que exige la reducción progresiva de la intensidad de gases de efecto invernadero de los combustibles marinos. El bioGNL es uno de los combustibles renovables reconocidos para cumplir estos objetivos y permite reducir hasta un 92% las emisiones netas de CO2 respecto al fuelóleo pesado, el combustible tradicional en el sector marítimo», indica la responsable de la Terminal de Energía de Mugardos, Nuria Rivas.

En un comunicado, Reganosa explicó que la instalación obtuvo la International Sustainability and Carbon Certification de la Unión Europea (ISCC EU) que verifica que el gas natural licuado cargado en camiones cisterna o buques puede proceder, total o parcialmente, de fuentes renovables y sostenibles.

En este sentido, la firma destaca que el nuevo servicio «cumple con todos los criterios medioambientales, sociales y de trazabilidad establecidos por la ISCC EU y la Comisión Europea».

La incorporación de servicios como el suministro de bioGNL es una de las vías en las que la terminal trabaja para reforzar la sostenibilidad de su actividad a largo plazo, ya que es un gas renovable que se obtiene a partir de residuos orgánicos y que posteriormente se licúa para reducir su volumen y facilitar su almacenamiento y transporte.

El bioGNL y el GNL son 100% compatibles porque ambos tienen prácticamente la misma composición química y las mismas propiedades físicas cuando están licuados.