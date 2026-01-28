Mugardos constituye el Comité de Seguridad de la Información

Compartir Facebook

El Ayuntamiento de Mugardos constituyó el Comité de Seguridad de la Información, un nuevo órgano destinado a reforzar la protección de los datos municipales y a garantizar el cumplimiento de los estándares establecidos en el Esquema Nacional de Seguridad.

Con esta iniciativa, el gobierno municipal da un paso más en su compromiso con la modernización administrativa, la protección de la información pública y la mejora de la confianza de la ciudadanía en los servicios digitales del Ayuntamiento. La creación de este comité se suma a las acciones ya impulsadas en los últimos años, como la modernización de los equipos informáticos, la mejora de los sistemas de gestión de expedientes, el impulso de la tramitación electrónica y el refuerzo de las medidas de seguridad y protección de datos, el que supuso un salto cualitativo en la comunicación entre la Administración local y los vecinos.

El alcalde, Juan Domingo de Deus Fonticoba, destacó que “la seguridad de la información es un pilar fundamental para un Ayuntamiento moderno y transparente. Este comité los permiten reforzar la protección de los datos municipales y avanzar en la digitalización con todas las garantías”.

Por su parte, la concejala de Hacienda y Emergencias, Ana Varela Bastida, subrayó que “la constitución de este comité es una medida clave para asegurar que los sistemas municipales cumplen con los máximos estándares de seguridad, protegiendo tanto la información interna como los datos personales de la ciudadanía”.

Desde el Ayuntamiento se continuará trabajando para consolidar una Administración más eficiente, segura y próxima, apostando por la innovación tecnológica al servicio del interés general.