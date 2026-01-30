Afundación y el sector pesquero y marisquero retiran 146 toneladas de residuos con ‘PLANCTON’

Compartir Facebook

Esta quinta edición contó con la participación de más de 1100 personas voluntarias convocadas por la Obra Social de ABANCA en 15 actividades de limpieza en arenales y fondos marinos de Galicia.

Botellas de vidrio y plástico, latas, vasos, tapones, mascarillas, bastoncillos, toallitas, colillas, neumáticos, nasas y redes o tarugos de batea son algunos de los objetos que de forma recurrente encuentran en playas y fondos marinos las personas voluntarias que colaboran en el proyecto PLANCTON. Los tiempos estimados en los que algunos de estos residuos pueden llegar a descomponerse oscilan entre los 10 años de una colilla hasta los 400 de las mascarillas, 500 de las botellas de plástico o los 1000 de los neumáticos.

En el marco de PLANCTON, impulsado por Afundación, la Obra Social de ABANCA, en colaboración con el sector pesquero y marisquero, se han podido retirar en cinco años 146 toneladas de residuos de arenales y fondos marinos de distintas zonas costeras de Galicia. Este programa multidisciplinar se inició en 2021 con el objetivo principal de promover una conciencia sostenible en la sociedad haciendo visible el impacto negativo de la basura marina en los ecosistemas.

Los resultados de la edición de 2025 se presentaron este jueves en una rueda de prensa que contó con la participación de Pedro Otero, director gerente de Afundación; Javier Fraga, director de ABANCA Mar; Chus González, presidenta de la Federación de Redeiras Artesás; José Manuel Mourelo, coordinador de Responsabilidad Social Corporativa e Institucional de Afundación; y Saleta González, directora técnica del proyecto PLANCTON.

Más de 1100 personas voluntarias de ABANCA y Afundación, así como de distintos colectivos del sector pesquero y marisquero y otras entidades que participaron directamente en las diferentes jornadas de limpieza en fondos y costas, y más de 190 embarcaciones han hecho posible un año más esta iniciativa, que tiene como objetivo fomentar la conservación y sostenibilidad de las actividades socioeconómicas realizadas en el mar. Todo este esfuerzo en común ha permitido que anualmente se incrementen significativamente las toneladas recogidas: en 2025 se retiraron 51 toneladas de residuos de las playas y fondos marítimos de Galicia, 8 más que en la anterior edición.

Pedro Otero, director gerente de Afundación, subrayó en su intervención la importancia del trabajo colectivo de PLANCTON, que un año más suma la implicación de múltiples entidades, más de cuarenta, de ámbitos diversos «ante el objetivo exigente de trabajar para un futuro sostenible en un presente ambientalmente comprometido. Este ambicioso plan multidisciplinar, que inicia ya su sexta edición, pretende no solo reducir los residuos existentes, algo trascendental, sin duda, sino sobre todo sensibilizar al sector pesquero sobre prácticas sostenibles –y para ello contamos con su máxima implicación– y trasladar esta visión en general a la sociedad y, particularmente a los jóvenes, a través de distintas propuestas educativas».

Por su parte, en representación del sector pesquero y marisquero, Chus González, presidenta de la Federación de Redeiras Artesás, que engloba a 7 asociaciones repartidas por toda a costa gallega, destacó la importancia de seguir formando y visibilizando. Chus González explicó cómo «partiendo de la sostenibilidad de nuestro propio oficio, desde la asociación trabajamos en la separación de residuos y su reciclaje, una labor alineada con el proyecto PLANCTON, en el que estamos implicadas sobre todo en la difusión y formación y en el que nos vamos a implicar de forma más extensa en la edición que comienza».

Javier Fraga, director de ABANCA Mar, incidió por su parte en que «el éxito lo es como tal porque es un modelo de colaboración que permite dar visibilidad a los colectivos pesqueros y marisqueros que son los principales agentes de sostenibilidad del medio. Su suma ha permitido que el mensaje haya calado ya en miles de personas y es importante que la sociedad sepa que el sector es el más interesado en cuidar el entorno.»

En esta quinta edición de PLANCTON se realizaron 15 limpiezas de basuras marinas, 9 en playas y 6 en fondos marisqueros, en los ayuntamientos de A Coruña, A Illa de Arousa,Baiona, Bueu, Burela, Cambados, Carballo, Ferrol, Muros, O Grove, Redondela, Ribeira y Sanxenxo.

Además de la limpieza de residuos, y tras constatar que las especies botánicas invasoras constituyen una amenaza cada vez mayor para la biodiversidad del entorno, en 2025 se ha incidido significativamente en su erradicación. Así, durante este período se han retirado 7 toneladas del total de las 19 eliminadas desde el inicio del proyecto.

En esta nueva edición se desarrollaron también campañas específicas con el objetivo de concienciar sobre la importancia de compatibilizar las actividades relacionadas con el turismo, con la conservación del entorno. Así, durante el verano se puso en marcha por cuarto año consecutivo la campaña «Goza de la playa sin dejar huella», para impulsar buenas prácticas en las playas con zonas dedicadas al marisqueo. También se presentó la iniciativa «El mar empieza aquí», dirigida a concienciar sobre la facilidad con que los residuos urbanos que se arrojan en las calles o directamente en las alcantarillas pueden acabar en el mar.

PLANCTON, enmarcado en la estrategia de sostenibilidad de ABANCA y Afundación y de sus actividades de voluntariado medioambiental, ha sido un año más un gran eje vertebrador de distintos agentes, entre los que figuran entidades del sector pesquero, como las cofradías de pescadores y asociaciones de mariscadoras, asociaciones de pesca recreativa y clubes náuticos, puertos, ayuntamientos, protección civil, guardia civil, universidades y centros escolares, empresas, entidades del tercer sector y grupos naturalistas, personas socias de los espazos +60 de Afundación o el Parque Nacional das Illas Atlánticas, alcanzando, así, un gran impacto en sectores sociales diversos, que se incrementa en cada edición.

Todo ello, de acuerdo con el compromiso de ABANCA y Afundación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de manera especial con los ODS-13 Acción por el clima, ODS-14 Vida submarina y ODS-17 Alianzas para lograr objetivos, como es el caso de este tipo de colaboraciones con las cofradías en la mejora y cuidado de las costas y del mar.