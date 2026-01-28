CC.OO. en Navantia Fene reclama la vuelta a la construcción naval y un plan de empleo

La sección sindical de CC.OO. en el astillero de Navantia Fene (A Coruña) ha reclamado la vuelta a la construcción naval y un plan de empleo para asegurar el futuro de la planta.

El sinditado ha presentado su propuesta para el Plan Industrial 2025-2029, un documento estratégico que busca recuperar la identidad histórica del centro como referente de la construcción naval. La organización advierte sobre la crítica situación que afronta el astillero, con una previsión de falta de carga de trabajo para este año 2026 y un escenario internacional complejo que dificulta la captación de nuevos proyectos.

Para paliar esta situación, CC.OO. defiende que Fene no debe limitarse exclusivamente al sector de la eólica marina. Así, el plan apuesta por retomar la construcción naval, diversificando la producción hacia sistemas tubulares y bloques en línea.

Entre las inversiones clave propuestas, destaca la recuperación del Taller de bloques planos con maquinaria automatizada y la modernización de los dos diques actuales para permitir tanto la nueva construcción como la reparación de buques, mencionando específicamente el mercado de los gaseros.

Uno de los pilares fundamentales de la propuesta es la drástica reducción de la dependencia de la industria auxiliar.

El objetivo sindical es situar la subcontratación estructural entre el 30% y el 35%, recuperando servicios que actualmente están externalizados. Para ello, el sindicato detalla necesidades de personal en áreas críticas, en ingeniería y oficina técnica, con la creación de un equipo propio para CAD, cálculos estructurales y electricidad.

En el área de producción, la organización apuesta por la incorporación de personal de montaje, calderería y soldadura para garantizar el control directo de la calidad, además del refuerzo de los equipos de contraincendios y prevención de riesgos para dar cobertura las 24 horas, además de la contratación de un médico de plantilla, señalando que Fene es el único centro de producción sin médico propio.

MODERNIZACIÓN

La propuesta de CC.OO. también contempla la necesidad de un mantenimiento técnico permanente para una factoría que supera los 690.000 metros cuadrados.

Asimismo, propone aprovechar las reformas en los edificios existentes para implementar sistemas de energía renovable, alineando el astillero con los estándares actuales de sostenibilidad.

CC.OO. concluye con un mensaje contundente sobre la viabilidad de la comarca: «Sin personas no hay plazos. Sin empleo propio no hay industria». El sindicato urge a la dirección de Navantia a negociar estas medidas para garantizar que el centro no quede infrautilizado y pueda desarrollar todo su potencial profesional e industrial.