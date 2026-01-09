Cedeira presenta a Portos o proxecto de construcción dunha nave para actividades náuticas

O goberno local de Cedeira formaliza a solicitude dunha concesión demanial de 468m2, no dominio portuario, para unha infraestrutura que prestará ao Club de Remo.
O Concello de Cedeira remite a Portos de Galicia o proxecto técnico e a documentación complementaria da solicitude dunha concesión demanial para levantar unha nave de servizos para actividades náuticas.
A administración local prevé construír un edificio de 300 metros cadrados -con planta rectangular de 15x20m- no que actualmente é zona de aparcadoiro, coa finalidade de servir como almacén de embarcacións e para albergar outros servizos especialmente orientados ao Club de Remo local. O orzamento da actuación é de 312.612,50€.
O lugar elixido está próximo á rampla pola que as embarcacións entran e saen do mar. Tal e como se especifica no proxecto técnico, a solicitude da concesión abrangue en total unha ocupación de terreos portuarios de 468m2, porque aunque inicialmente se van construír 300 en planta, a nave terá unha zona de servizo arredor e a previsión é completar máis adiante a instalación cunha zona cuberta no lado oeste.
Toda esta zona de servizo para o Club de Remo estará circundada por unha beirarrúa -aproveitando en parte a xa existente na parte norte-. A maior parte da nave será diáfana para facilitar o almacenamento de embarcacións. Resérvanse 24 metros cadrados para vestiarios e 120 para un ximnasio. A construción terá tres portalóns na parte sur.