La Consellería do Mar autoriza el uso del edificio portuario de Espasante para restaurante

La Consellería do Mar ha concedido una autorización administrativa para que el edificio portuario de Espasante, en el municipio de Ortigueira (A Coruña), funcione como restaurante. Tal y como ha trasladado el departamento autonómico este viernes, dicha autorización se ha otorgado a través de la entidad Portos de Galicia, adscrita a la Consellería.

Además, Mar ha informado de que anteriormente el inmueble ya había acogido uso de bar y almacén. Así, esta autorización –a favor de un grupo de gestión empresarial– permitirá la ocupación y explotación del local para usos de restauración por un período de cuatro años.

En concreto, la autorización también habilita que en el espacio, que cuenta con 160 metros cuadrados de planta, se realicen obras de mejora para «adaptarlo a su uso». Entre ellas, se prevé el acondicionamiento de la fachada, la colocación de terraza, el pintado de las salas interiores y la habilitación integral de la cocina.

En cualquier caso, también se «mejorarán espacios comunes y aseos y se mantendrá una parte para uso de oficinas«.