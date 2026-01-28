Los puertos gallegos cerraron 2025 con un tráfico total de más de 18 millones de toneladas

Los puertos gallegos de interés general cerraron el año 2025 con un tráfico total de 18,21 millones de toneladas acumuladas, y 8,42 millones de toneladas de mercancía general.

Según los datos hechos públicos por Puertos del Estado, el puerto de A Coruña está a la cabeza de tráfico total, con 13,8 millones de toneladas, un 6,1 % menos que a finales del año anterior. El puerto de Vigo acumuló 5,56 millones de toneladas (+1,1%) y el puerto de Ferrol con algo más de 7 millones de toneladas (+5,2%), mientras que las terminales de Pontevedra y Vilagarcía acumularon 2,3 millones y 1,54 millones de toneladas, respectivamente.

En cuanto a la mercancía general, el puerto de Vigo ha estado a la cabeza, con más de 5 millones de toneladas (+0,1%), seguido por Marín-Pontevedra con 1,17 millones de toneladas (+0,1%), Ferrol-San Cibrao con casi 900.000 toneladas (+32,7%), Vilagarcía con 832.000 toneladas (+17,4%) y A Coruña con 463.000 toneladas (-14,4%).

En el tráfico de contenedores, ocupa también un lugar destacado la terminal olívica, con 3,2 millones de toneladas (+3,7%) y 309.153 TEUs. El puerto de Marín-Pontevedra registró 481.000 toneladas y 42.752 TEUs en 2025 (-7,1%) y el de Vilagarcía tuvo 326.954 toneladas y 39.121 TEUs, seguido por Ferrol (233.028 toneladas y 22.564 TEUS) y A Coruña (47 toneladas y 109 TEUs).

Con respecto a la pesca, Vigo sigue liderando el ránking, con un total de 29.264 toneladas en 2025, un 4,2 % menos; e igualmente está a la cabeza en tráfico ro-ro, con 1,38 millones de toneladas el año pasado y 671.665 automóviles en régimen de mercancías.

Finalmente, en cruceros, la terminal de A Coruña alcanzó los 184 buques y 465.199 pasajeros, mientras que Vigo llegó a 124 buques y 306.127 cruceristas.