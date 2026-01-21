La APFSC cierra 2025 con un incremento de tráficos del 5% y supera los 6,9 millones de toneladas

Compartir Facebook

La mercancía general y los graneles líquidos crecen un 32,7 % y un 20,9 % respectivamente con respecto al año anterior, compensando el descenso del 9,9 % de los graneles sólidos. El último trimestre cierra en positivo, consolidando la tendencia al alza de un ejercicio que registró 332.396 toneladas más que en 2024. Las dársenas de Ferrol aumentaron un 16 % sus tráficos, mientras que la situación de Alcoa provocó una caída del 7,6 % en San Cibrao.

La Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao cerró el ejercicio de 2025 en positivo tras consolidar, en el último trimestre, la tendencia al alza de los tráficos que se movieron en sus muelles.

En total, en las dársenas dependientes del organismo portuario, se contabilizaron 6.985.745 toneladas, 332.396 más que en 2024. Esto supone un incremento del 5 % en un año en el que el sistema portuario nacional se ha visto especialmente afectado por las tensiones geopolíticas que han incidido en las rutas comerciales.

Atendiendo al tipo de mercancía, la general es la que ha experimentado un mayor incremento pasando de 673.193 toneladas a 893.133 en 2025, es decir, un 32,67 % más. La mercancía general va ganando peso en el cómputo total al igual que los graneles líquidos que han experimentado un aumento del 20,91 %. Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 se han movido en los muelles dependientes de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, un total de 2.762.585 toneladas de graneles líquidos frente a las 2.284.826 del mismo período del año anterior.

Estos incrementos han permitido paliar la caída de los graneles sólidos que, con el carbón ya prácticamente inexistente, han descendido un 9,89 %. Durante el último año se han movido en los puertos de Ferrol y San Cibrao 3.330.028 toneladas de graneles sólidos frente a los 3.695.330 del 2024.

También en la terminal de contenedores el avance del año ha favorecido una recuperación hasta finalizar con un incremento importante de movimientos. Tras cerrar el 2024 en negativo, este último ejercicio los datos han vuelto a ser favorables. Así, en la terminal de Yilport se han contabilizado en 2025 un total de 22.564 TEU frente a los 14.208 del año anterior, lo que supone un incremento de un 58,81 %. Si lo medimos en toneladas, el crecimiento es de un 71,84 % ya que se han movido 233.048 frente a las 135.617 del pasado ejercicio.

Los datos de tráficos de 2025 cumplen las previsiones de la Autoridad Portuaria ya que se esperaba un movimiento similar al del año anterior. El crecimiento del 5 % estaba, por lo tanto, dentro de las expectativas del organismo portuario al tratarse de un año de transición en un puerto en transformación. Algo que comienza ya a mostrar sus primeros resultados en Ferrol donde, con un total de 4,1 millones de toneladas movidas, el crecimiento fue de un 16,11 %.

Un dato que muestra que, poco a poco, se va superando la desaparición del carbón cuyo movimiento es ya testimonial y donde los graneles líquidos siguen ganando peso con más de 2,6 millones de toneladas movidas a lo largo del año y con el gas natural como principal tráfico.

En el caso de San Cibrao, la situación de Alcoa hace mella en los resultados. Los tráficos han descendido un 7,62 % con 2.878.673 toneladas movidas frente a las 3.116.117 del 2024 y lejos de los 5,4 millones del 2022.

“Los datos de 2025 coinciden con las previsiones que teníamos en la Autoridad Portuaria. Sabíamos que este era un año de transición y que los tráficos serían similares a los del ejercicio anterior. Seguimos, por lo tanto, en la línea marcada en el plan de trabajo para la transformación de nuestros puertos”, destaca el presidente del organismo portuario, Francisco Barea.

Insiste en que este 2026 la previsión es continuar con una evolución paulatina de los tráficos, especialmente en las dársenas ferrolanas, en un año clave ya que se finalizará la obra de la conexión ferroviaria que supondrá un punto de inflexión para Ferrol. “Esto, unido al avance de proyectos en marcha como las terminales de líquidos o la incorporación de nuevas empresas contribuirán a que en los próximos años nuestros muelles intensifiquen su actividad. Aunque en ese puerto que estamos construyendo no importarán tanto las toneladas sino el valor que generen en nuestra área de influencia”, destaca Barea. El presidente del organismo portuario insiste en la prudencia, especialmente cuando estamos en un contexto internacional incierto que afecta a las rutas comerciales y a la economía en general.