Bandia Ribeira imparte un obradoiro de fotografía documental contemporánea en el Campus Industrial de Ferrol

El área de Cultura de la Universidade da Coruña (UDC) abrió este martes, día 27 de febrero, el plazo de matrícula de los talleres del segundo cuatrimestre. El Centro Cultural Universitario del Campus Industrial de Ferrol acogerá, de 12 de febrero a 14 de mayo , el taller “A fotografía como excusa para relacionarse coa realidade. Un campo de experimentación” (30 horas), impartido por la fotógrafa Bandia Ribeira.

Cada jueves, de 16:30 a 19:00 horas, el alumnado participante se acercará a las distintas fases de creación de un proyecto fotográfico como son el proceso de documentación, la búsqueda de referencias, la toma de fotografías, la edición o la postprodución. Cada una de las personas participantes será responsable de la autoría de su propio proyecto en el que dejará entrever, tal y como indican desde el área de Cultura, sus propios intereses y puntos de vista.

El coste de la matrícula es de 40 euros para el alumnado de la institución herculina, 45 euros para aquellas personas que se encuentren en situación de desempleo, 70 euros para el resto de las personas que forman parte de la comunidad universitaria y de 90 euros para el público general. El plazo de inscripción finaliza jueves 5 de febrero.

Más información llamando al 881 01 3697 o enviando un correo electrónico a cultura.ferrol@udc.es.

Bandia Ribeira (As Pontes, 1979) es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Santiago de Compostela (USC), realizó un postgrado en Fotoxornalismo en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), y un curso de Fotografía Documental en la University of South Wales, en Newport, Reino Unido. Su trayectoria incluye premios como el Luis Kasado, el Ciutat de Barcelona o una bolsa Fulbright en los Estados Unidos para investigar en los archivos de la Farm Security Administration. En la actualidad, está cursando un programa de doctorado en la Universidad Complutente de Madrid (UCM) y viene de recibir, en 2025, el Premio Mallorca de Fotografía Contemporánea.